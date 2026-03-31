De Cauwer open over het kopen van koersen en het domme aan het niet inhalen van Van der Poel

José De Cauwer geeft in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen duiding bij favorieten als Van der Poel. Die kwam in de E3 Saxo Classic nog goed weg, want de achtervolgers stonden op het punt om hem in te halen.

Daar werd in De Afspraak toch nog eens op teruggekomen. Johan Museeuw had in de plaats van Florian Vermeersch een bedrag beloofd aan de minst sterke renner bij de achtervolgers om ervoor te zorgen dat het tot een sprint kwam. Dat soort van financiële regelingen lijkt echter tot een vorig tijdperk van het wielrennen te behoren.

"Je kunt geen koers kopen, je koopt diensten", verduidelijkt De Cauwer. "Als je kan winnen, ga je niet verkopen. Als je denkt dat je door een bepaalde renner in de problemen kunt komen, dan ga je misschien iemand vergoeden die in dezelfde groep rijdt." Misschien maar goed dat de prestige het nu haalt van zulke akkoorden.

De Cauwer zegt wat Taspinar wil horen

Presentatrice Fatma Taspinar vroeg zich af wat ze zouden zeggen over de achtervolgers als dit voorkwam in een vrouwenkoers. "Dan zouden we gezegd hebben dat ze dom gekoerst hebben. Ik zal het maar zeggen, dat is toch wat je wil horen, hè? Dan zouden we gezegd hebben: hoe dom is dat? Ook nu hebben we gezegd: wat doe je nu?"

Toch ziet De Cauwer bepaalde elementen bij de achtervolgende groep die kunnen verklaren wat er gebeurd is. "Ze stoppen met trappen omdat ze denken: we zijn erbij, hij geeft het op. Hij vertrekt opnieuw. Dan komt inderdaad het verhaal van Florian Vermeersch die denkt: als ik het aan iemand moet gunnen, dan wel aan Mathieu."

Sterke Hagenes kruipt in hoofd van Vermeersch

Daar komt volgens de voormalige bondscoach ook nog een ander gegeven bij kijken. "Vermeersch heeft gevoeld dat Per Strand Hagenes, die hem klopt in de sprint, heel goed was." In ieder geval kan de klok niet teruggedraaid worden en blijft de E3 Saxo Classic 2026 voor eeuwig op het palmares van Van der Poel staan.