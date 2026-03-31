De Cauwer open over het kopen van koersen en het domme aan het niet inhalen van Van der Poel

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

José De Cauwer geeft in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen duiding bij favorieten als Van der Poel. Die kwam in de E3 Saxo Classic nog goed weg, want de achtervolgers stonden op het punt om hem in te halen.

Daar werd in De Afspraak toch nog eens op teruggekomen. Johan Museeuw had in de plaats van Florian Vermeersch een bedrag beloofd aan de minst sterke renner bij de achtervolgers om ervoor te zorgen dat het tot een sprint kwam. Dat soort van financiële regelingen lijkt echter tot een vorig tijdperk van het wielrennen te behoren.

"Je kunt geen koers kopen, je koopt diensten", verduidelijkt De Cauwer. "Als je kan winnen, ga je niet verkopen. Als je denkt dat je door een bepaalde renner in de problemen kunt komen, dan ga je misschien iemand vergoeden die in dezelfde groep rijdt." Misschien maar goed dat de prestige het nu haalt van zulke akkoorden.

De Cauwer zegt wat Taspinar wil horen

Presentatrice Fatma Taspinar vroeg zich af wat ze zouden zeggen over de achtervolgers als dit voorkwam in een vrouwenkoers. "Dan zouden we gezegd hebben dat ze dom gekoerst hebben. Ik zal het maar zeggen, dat is toch wat je wil horen, hè? Dan zouden we gezegd hebben: hoe dom is dat? Ook nu hebben we gezegd: wat doe je nu?"

Toch ziet De Cauwer bepaalde elementen bij de achtervolgende groep die kunnen verklaren wat er gebeurd is. "Ze stoppen met trappen omdat ze denken: we zijn erbij, hij geeft het op. Hij vertrekt opnieuw. Dan komt inderdaad het verhaal van Florian Vermeersch die denkt: als ik het aan iemand moet gunnen, dan wel aan Mathieu."

Sterke Hagenes kruipt in hoofd van Vermeersch

Lees ook... Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu
Daar komt volgens de voormalige bondscoach ook nog een ander gegeven bij kijken. "Vermeersch heeft gevoeld dat Per Strand Hagenes, die hem klopt in de sprint, heel goed was." In ieder geval kan de klok niet teruggedraaid worden en blijft de E3 Saxo Classic 2026 voor eeuwig op het palmares van Van der Poel staan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Florian Vermeersch
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu Interview

Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu

11:30
Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"

Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"

13:00
Waarschuwing voor Pogacar? Vingegaard pakt uit met straffe bekentenis

Waarschuwing voor Pogacar? Vingegaard pakt uit met straffe bekentenis

16:00
Van der Poel wilde niet doorrijden met Van Aert: Naesen verklapt geheime info die hij kreeg

Van der Poel wilde niet doorrijden met Van Aert: Naesen verklapt geheime info die hij kreeg

14:00
Onverwachte uitblinker bij Alpecin-Premier Tech: Sergeant helder over broers Roodhooft

Onverwachte uitblinker bij Alpecin-Premier Tech: Sergeant helder over broers Roodhooft

15:00
Museeuw geeft Van Aert advies: "Dan staat België op zijn kop, hij heeft test van Van der Poel doorstaan"

Museeuw geeft Van Aert advies: "Dan staat België op zijn kop, hij heeft test van Van der Poel doorstaan"

12:00
Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets Interview

Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets

11:00
Van Aert op jacht naar revanche na kater van vorig jaar: deze bondgenoten kennen de weg naar het podium al

Van Aert op jacht naar revanche na kater van vorig jaar: deze bondgenoten kennen de weg naar het podium al

12:30
Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

08:30
Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan die met zijn neus tegen hem aanbotst in volle koers

Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan die met zijn neus tegen hem aanbotst in volle koers

10:00
De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

16:30
Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

09:00
Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

08:00
Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

21:30
Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

07:30
"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

07:00
Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

20:30
Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

30/03
Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet Opinie

Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet

19:30
Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

20:00
"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

30/03
"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

19:00
Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

18:30
Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

30/03
"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

18:00
Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

17:00
"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

30/03
Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt Interview

Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt

30/03
Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

30/03
Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

30/03
Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

30/03
Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

30/03
Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

30/03
Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

30/03
Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

29/03
Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

30/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Christoph Roodhooft Jose De Cauwer Florian Vermeersch Jan Bakelants Tadej Pogacar Jasper Philipsen Oliver Naesen Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Museeuw Klaas Lodewyck Arnaud De Lie Dries De Bondt Lorena Wiebes Thijs Zonneveld Sep Vanmarcke Patrick Lefevere Mikkel Bjerg

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved