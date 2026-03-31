Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch zijn geen onbekenden voor elkaar. Terwijl de ene rittenkoersen afwerkt, neemt de andere het Vlaamse werk voor zijn rekening. Is het geen tijd om Evenepoel wat meer in Vlaanderen te zien.

In de Ronde van Vlaanderen zou het Vlaamse publiek hem dolgraag aan het werk zien. Daar is het over gegaan in Vive le Vélo, Leve de Ronde. In het hotel waar de klassieke ploeg van Red Bull verblijft, kreeg Sven Vanthourenhout de vraag hoe ver Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen 2026 zou komen. "Het zou een kennismaking zijn."

Zo weet Vanthourenhout al de verwachtingen te temperen voor wanneer Evenepoel die stap zet. "Het is een vraagteken voor iedereen, denk ik. Hij is uiteraard fysiek iemand die deel uitmaakt van de grote jongens in het peloton. Dat leeft uiteraard bij ons, want op termijn zal Remco daar ongetwijfeld werk van maken", aldus Vanthourenhout.

Evenepoel toont grote betrokkenheid

We horen al een tijdje dat Evenepoel op termijn zeker de Ronde van Vlaanderen rijdt. Een precieze termijn wordt er echt niet opgeplakt. In 2026 wilde zijn ploeg het licht nog niet op groen zetten. "Hij houdt ervan om ons bezig te zien. Na In Flanders Fields is hij de eerste die reageert in de groep", zegt Vanthourenhout over Remco's betrokkenheid.

Sinds het openingsweekend leeft Evenepoel al enorm mee met de prestaties van de klassieke kern. Dat sterkt Vanthourenhout in zijn overtuiging dat Evenepoel ooit de Ronde van Vlaanderen zal rijden. "Het zal op termijn zeker aan bod komen." Gianni Vermeersch denkt er ook zo over. "Ik denk dat het voor Remco ooit wel te pas zal komen."

Vermeersch wil Evenepoel wel begeleiden

Als het ooit zover komt, zal het misschien aan Vermeersch zijn om Evenepoel veilig langs de Vlaamse wegen te loodsen. Daar staat Vermeersch uiteraard wel voor open. "Bij een eerste deelname moet je sowieso nog de wedstrijd leren rijden."