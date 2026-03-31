Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch zijn geen onbekenden voor elkaar. Terwijl de ene rittenkoersen afwerkt, neemt de andere het Vlaamse werk voor zijn rekening. Is het geen tijd om Evenepoel wat meer in Vlaanderen te zien.

In de Ronde van Vlaanderen zou het Vlaamse publiek hem dolgraag aan het werk zien. Daar is het over gegaan in Vive le Vélo, Leve de Ronde. In het hotel waar de klassieke ploeg van Red Bull verblijft, kreeg Sven Vanthourenhout de vraag hoe ver Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen 2026 zou komen. "Het zou een kennismaking zijn."

Zo weet Vanthourenhout al de verwachtingen te temperen voor wanneer Evenepoel die stap zet. "Het is een vraagteken voor iedereen, denk ik. Hij is uiteraard fysiek iemand die deel uitmaakt van de grote jongens in het peloton. Dat leeft uiteraard bij ons, want op termijn zal Remco daar ongetwijfeld werk van maken", aldus Vanthourenhout.

Evenepoel toont grote betrokkenheid

We horen al een tijdje dat Evenepoel op termijn zeker de Ronde van Vlaanderen rijdt. Een precieze termijn wordt er echt niet opgeplakt. In 2026 wilde zijn ploeg het licht nog niet op groen zetten. "Hij houdt ervan om ons bezig te zien. Na In Flanders Fields is hij de eerste die reageert in de groep", zegt Vanthourenhout over Remco's betrokkenheid.

Sinds het openingsweekend leeft Evenepoel al enorm mee met de prestaties van de klassieke kern. Dat sterkt Vanthourenhout in zijn overtuiging dat Evenepoel ooit de Ronde van Vlaanderen zal rijden. "Het zal op termijn zeker aan bod komen." Gianni Vermeersch denkt er ook zo over. "Ik denk dat het voor Remco ooit wel te pas zal komen."

Vermeersch wil Evenepoel wel begeleiden

Lees ook... Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"
Als het ooit zover komt, zal het misschien aan Vermeersch zijn om Evenepoel veilig langs de Vlaamse wegen te loodsen. Daar staat Vermeersch uiteraard wel voor open. "Bij een eerste deelname moet je sowieso nog de wedstrijd leren rijden." 

Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets Interview

Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets

11:00
Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan die met zijn neus tegen hem aanbotst in volle koers

Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan die met zijn neus tegen hem aanbotst in volle koers

10:00
Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

08:30
Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

08:00
Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

07:30
"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

07:00
Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

20:00
Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

14:00
Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

21:30
Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

20:30
Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet Opinie

Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet

19:30
"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

19:00
Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

18:30
"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

18:00
Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

17:00
De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

16:30
"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

16:00
Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt Interview

Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt

15:30
Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

15:00
Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

13:30
Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

13:00
Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

30/03
Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

12:00
"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

30/03
Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

29/03
Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

30/03
Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

30/03
De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig voor een profwielrenner"

De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig voor een profwielrenner"

30/03
Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

30/03
Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

30/03
Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

29/03
Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

29/03
UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

29/03
Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

29/03
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

29/03

