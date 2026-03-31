Had Pogacar geluk in Milaan-Sanremo? "Van der Poel en Van Aert hadden hem geklopt"

Tadej Pogacar klopte in Milaan-Sanremo in de sprint Tom Pidcock. Paolo Bettini zag echter dat de wereldkampioen wel te kloppen was door Wout van Aert of Mathieu van der Poel.

Tom Pidcock kwam uiteindelijk een half wiel tekort om Milaan-Sanremo dit jaar te winnen. Volgens Paolo Bettini, die Milaan-Sanremo won in 2003, maakte Pidcock echter ook fouten waardoor hij tweede werd.

Pidcock maakte fout in Milaan-Sanremo

"Toen hij aan de sprint begon, koos hij ervoor om naar rechts te gaan. Hij probeerde zich tussen Pogacar en de hekken te wurmen", zegt Bettini bij Bici.Pro. Pogacar hield de deur dicht en Pidcock moest even inhouden.

"Als hij meteen naar het midden van de weg was gegaan, had hij de hele weg vrij gehad om te sprinten", zegt Bettini. En dan had Pogacar volgens Bettini wel de sprint verloren van Pidcock.

Pogacar had sprint verloren tegen Van der Poel en Van Aert

"Met de kleine foutjes die Pidcock heeft gemaakt, denk ik dat Pogacar zowel van Van der Poel als van Van Aert had verloren", is Bettini dan ook overtuigd. En dat is belangrijk voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.



Pogacar zal er alles aan doen om iedereen uit het wiel te rijden en opnieuw solo naar Oudenaarde te rijden. Een sprint tegen Van der Poel en/of Van Aert zal Pogacar willen vermijden.