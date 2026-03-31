Hartproblemen bij Jasper De Buyst: Lotto-Intermarché komt met update

Jasper De Buyst (32) heeft een operatie moeten ondergaan voor hartritmestoornissen. Lotto-Intermarché laat weten dat De Buyst ondertussen weer op de fiets zit.

Op de weg reed Jasper De Buyst in 2026 enkel nog maar de UAE Tour. Sinds die rittenkoers in februari was het stil rond De Buyst, hij kwam niet meer aan de start van een koers. Lotto-Intermarché heeft nu meer uitleg gegeven.

De Buyst weer op de fiets na hartritmestoornissen

"Jasper De Buyst zit terug op de fiets. Hij moest een pauze nemen van het wielrennen nadat hartritmestoornissen werden vastgesteld na de UAE Tour. Het probleem is nu opgelost: Jasper heeft met succes een hartablatieprocedure ondergaan."

"Hij heeft groen licht gekregen om weer veilig en volledig aan topsport te doen. Hij voelt zich goed en blijft rustig opbouwen naar zijn eerste koers. We wensen hem een vlekkeloze terugkeer en kijken ernaar uit om hem terug te verwelkomen in het peloton."

Bronzen medailles op EK baanwielrennen

Wanneer De Buyst weer zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk. Begin dit jaar pakte De Buyst op het EK baanwielrennen nog twee bronzen medailles, in de ploegkoers met Jules Hesters en ook in de puntenkoers.

Op de weg heeft De Buyst zes profzeges op zijn palmares staan. Zijn laatste zege boekte hij in 2023 in de Egmont Cycling Race, in de sprint klopte hij toen onder meer Alexander Kristoff.



