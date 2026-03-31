Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu

Vorig weekend was Florian Vermeersch niet weg te denken uit de voorste linies van de koers. Tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert moeten opboksen, is natuurlijk niet evident.

Het meest onvoorstelbare moment deed zich uiteraard voor in de E3 Saxo Classic. Een achtervolgende groep kwam, mede onder impuls van Vermeersch, tot op een paar meters van Van der Poel. Om vervolgens dat laatste gat op Van der Poel niet dicht te rijden. In de nacht daarna heeft Vermeersch er nog wel een keertje van wakker gelegen.

"Er heeft zich een paar keer een ander scenario door mijn hoofd gespeeld, maar het is nu wat het is", haalt hij er de schouders bij op. "Ik kan er niet veel meer aan veranderen." Zeker in finales van zware koersen moeten er soms beslissingen genomen worden in een fractie van een seconde. Het is niet eenvoudig om dan de juiste keuze te maken.

Vermeersch al het hele voorjaar goed

We hebben in het verleden zeker al mooie dingen gezien van Vermeersch in de voorjaarskoersen. Dan denken we vooral aan die memorabele Parijs-Roubaix van 2021. Nu zien we hem in loondienst van UAE een uitstekende vorm rekken over het hele voorjaar. We vroegen Vermeersch daarom of hij nu in zijn beste vorm ooit verkeert.

"Ja, ik denk het wel", gaat Vermeersch ermee akkoord dat hij nu de beste versie van zichzelf ooit is. Dat is best een sterk statement en een waarschuwing voor de concurrentie. "Als je als enige Wout en Mathieu kunt volgen op de Kemmelberg, dan weet je dat je goed bent." Vermeersch mag met vertrouwen naar de drie resterende koersen uit zijn voorjaar.

Van Aert en Van der Poel te sterk in In Flanders Fields

Lees ook... Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"›

"Het is zeker geen schande om uiteindelijk door hen gelost te worden", heeft hij het opnieuw over Van Aert en Van der Poel. Het is afwachten of er ook nog een beloning komt in de vorm van een zege. Dwars door Vlaanderen lijkt hiervoor de laatste kans. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal Vermeersch van goudwaarde zijn voor kopman Pogacar.