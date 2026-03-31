Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets

De Unibet Rose Rockets zijn zowat de sensatie van het wielerpeloton. Ook Lander Loockx maakt deel uit van deze bende en we hadden het met hem over de lof voor zijn ploeg.

De formatie van Bas Tietema deed het sowieso al heel aardig als jonge ploeg, maar dit heeft recent nog een heel ander pigment gekregen. Daar zorgden de zeges van Dylan Groenewegen in de Bredene Koksijde Classic, de Grote Prijs Monseré en de Ronde van Brugge voor. Onder meer José De Cauwer liet zich daarna lovend uit.

Wielerkrant had het hierover met Lander Loockx, een van de Rockets. "Ja, da's mooi natuurlijk. We zijn een paar jaar geleden heel klein begonnen. Dat is stelselmatig gegroeid. Ineens winnen we drie koersen op rij. Ik zou niet zeggen dat ze daar in de buitenwereld van verschieten, maar ze hadden het misschien niet zien aankomen."

Loockx vindt zeges van Groenewegen erg motiverend

Het zou wel eens voor een effect kunnen zorgen dat alle renners uit het team naar een hoger niveau tilt. "Voor ons is dat heel motiverend om drie mooie koersen te kunnen winnen met de ploeg. Laten we hopen dat we er nog een paar kunnen bij doen." Onlangs heeft Venturini alvast in Frankrijk ook een 1.1-wedstrijd kunnen winnen.

Hadden ze dit zelf allemaal zien aankomen bij de Rockets? "We werken natuurlijk ook heel hard. We wisten dat de kans er wel was. Natuurlijk kunnen maar heel weinig ploegen in een jaar winnen op WorldTour-niveau. Zeker voor een team van ProTour-niveau als wij is het toch wel uniek om een WorldTour-koers te kunnen winnen."

Goede sfeer bij Unibet Rose Rockets

Dan verwijst de man die we ook kennen uit het veldrijden naar de zege van Groenewegen in Brugge. Loockx rekent op de competitiedrang om ook elders te scoren en rijdt vandaag Parijs-Camembert. "De sfeer is goed en niemand wil voor elkaar onderdoen. Dat motiveert om het goed te doen en die goede lijn door te trekken."