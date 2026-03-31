"Meer dan een detail": Bakelants weet waarom Pogacar niet onklopbaar is in de Ronde

Tadej Pogacar is niet ongeschonden uit Milaan-Sanremo gekomen. Zijn stevige valpartij kan hem volgens Jan Bakelants dan ook parten spelen in de Ronde van Vlaanderen.

Zijn stevige valpartij hield Tadej Pogacar niet tegen om voor het eerst in zijn carrière Milaan-Sanremo te winnen. Jan Bakelants denkt echter dat de wereldkampioen de gevolgen van zijn valpartij wel zal gevoeld hebben.

"Hij zal gezweefd hebben tussen fysieke pijn van zijn valpartij in Milaan-Sanremo en langs de andere kant heel veel voldoening. Ik ben benieuwd welk gevoel straks de bovenhand haalt", zegt hij bij HLN.

De voorbereiding van Pogacar op de Ronde van Vlaanderen zal alvast niet optimaal verlopen zijn door zijn valpartij in Milaan-Sanremo. Het zal de wereldkampioen volgens Bakelants wel wat hinder bezorgd hebben.

"Het is toch heel moeilijk trainen met die wondes, douchen, elke dag dat gedoe, dat moet opnieuw ingepakt worden, wat pijn doet... Het is meer dan een detail", stelt Bakelants nog. En dat hem zondag parten spelen.

Net als bij zijn twee vorige overwinningen in de Ronde zal Pogacar zondag iedereen willen lossen en solo winnen. Zijn valpartij kan er echter voor zorgen dat hij Van der Poel en/of Van Aert net niet kan lossen op de Oude Kwaremont of Paterberg.