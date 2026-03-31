"Meer dan een detail": Bakelants weet waarom Pogacar niet onklopbaar is in de Ronde

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar is niet ongeschonden uit Milaan-Sanremo gekomen. Zijn stevige valpartij kan hem volgens Jan Bakelants dan ook parten spelen in de Ronde van Vlaanderen.

Zijn stevige valpartij hield Tadej Pogacar niet tegen om voor het eerst in zijn carrière Milaan-Sanremo te winnen. Jan Bakelants denkt echter dat de wereldkampioen de gevolgen van zijn valpartij wel zal gevoeld hebben. 

"Hij zal gezweefd hebben tussen fysieke pijn van zijn valpartij in Milaan-Sanremo en langs de andere kant heel veel voldoening. Ik ben benieuwd welk gevoel straks de bovenhand haalt", zegt hij bij HLN

De voorbereiding van Pogacar op de Ronde van Vlaanderen zal alvast niet optimaal verlopen zijn door zijn valpartij in Milaan-Sanremo. Het zal de wereldkampioen volgens Bakelants wel wat hinder bezorgd hebben. 

"Het is toch heel moeilijk trainen met die wondes, douchen, elke dag dat gedoe, dat moet opnieuw ingepakt worden, wat pijn doet... Het is meer dan een detail", stelt Bakelants nog. En dat hem zondag parten spelen. 

Net als bij zijn twee vorige overwinningen in de Ronde zal Pogacar zondag iedereen willen lossen en solo winnen. Zijn valpartij kan er echter voor zorgen dat hij Van der Poel en/of Van Aert net niet kan lossen op de Oude Kwaremont of Paterberg. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Christoph Roodhooft Jan Bakelants Jose De Cauwer Florian Vermeersch Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Jasper De Buyst Laurenz Rex Greg Van Avermaet Jasper Philipsen Sven Vanthourenhout Gianni Vermeersch Dylan Groenewegen Klaas Lodewyck Lander Loockx Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved