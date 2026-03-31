Museeuw geeft Van Aert advies: "Dan staat België op zijn kop, hij heeft test van Van der Poel doorstaan"

Johan Museeuw gelooft in een scenario waarbij Wout van Aert Vlaanderen, en misschien heel België, zondag op zijn kop doet staan. Dan zou Van Aert wel op een zuinige manier moeten koersen in de Ronde van Vlaanderen.

Museeuw uitte zijn geloof in het kunnen van Van Aert in het VRT-programma De Afspraak. "Hij heeft een prikkel van Mathieu van der Poel doorstaan op de Kemmelberg", verwijst 'De Leeuw van Vlaanderen' naar die strijd tussen die twee in In Flanders Fields. "De voorbije twee jaar moest hij lossen op de Oude Kwaremont", zegt hij over Van Aert.

Dan gaat het uiteraard over de Ronde van Vlaanderen. Volgens Museeuw mag Van Aert deze keer met meer vertrouwen naar de Kwaremont. "Ik zie hem daar dit jaar niet lossen. Wat moet hij doen volgens mij? Gewoon volgen en in het wiel zitten. Gewoon over de Oude Kwaremont en de Paterberg gaan en niet te veel ronddraaien."

Museeuw raadt Van Aert zuinige koerswijze aan

Museeuw raadt Van Aert dus aan om in het wiel te kruipen van Pogacar en Van der Poel en niet te veel over te nemen. "Eventjes profiteren en hen allebei kloppen aan de meet. Dan staat België op zijn kop." Sinds afgelopen zondag gelooft Museeuw hier nog harder in. "De vorige koersen waren hoopgevend, maar als ex-renner zie ik dat door een andere bril."

Museeuw hecht dus veel belang aan wat we zagen op die laatste passage over de Kemmelberg. "Hoewel Van der Poel een relatief mindere dag had, wilde hij toch testen hoe ver Wout van Aert staat qua explosiviteit. Hij heeft die test goed doorstaan. Het moest een boost geven voor Van Aert." Niemand twijfelt eraan dat dit een opsteker was.

Moet Van Aert deze keer niet lossen?

"Het moet hem de vastberadenheid geven om zeker niet te lossen op de Oude Kwaremont en de Paterberg en voor de eerste keer de Ronde van Vlaanderen te winnen." De grootste inspanningen zou Van Aert dus moeten leveren in het proberen weerstaan van de ongetwijfeld verschroeiende demarrages van Pogacar.