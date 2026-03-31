Transfer van Jonas Vingegaard? Landgenoot weet naar welke ploeg hij wil

Jonas Vingegaard heeft nog een contract tot eind 2028 bij Visma-Lease a Bike. Als hij de Nederlandse ploeg zou verlaten, dan lijkt er maar één ploeg in aanmerking te komen om hen binnen te halen.

Een transfer van Jonas Vingegaard lijkt nog niet meteen aan de orde met nog een contract voor bijna drie jaar bij Visma-Lease a Bike. De Deen rijdt ook al sinds 2019 voor de Nederlandse ploeg en voelt zich er thuis.

Verlaat Vingegaard Visma voor Uno-X?

Als zijn contract afloopt bij Visma-Lease a Bike zal Vingegaard pas 32 jaar zijn geworden. Het lijkt er dan ook niet op dat hij dan al zijn fiets aan de haak zal hangen. Een avontuur bij een nieuwe ploeg is dus nog mogelijk.

En daarover weet zijn Deense landgenoot Magnus Cort meer. "Hij zegt altijd dat als hij Visma ooit zou verlaten, het voor Uno-X zou zijn. Het is niet helemaal onmogelijk, maar het zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn", vertelde Cort aan ViaPlay.

Volgt Vingegaard voorbeeld van Cort en Kristoff?

Het Noorse Uno-X Mobility zou voor Vingegaard ook een logische ploeg zijn. De Scandinavische ploeg kan hem meer tijd met zijn familie kunnen laten doorbrengen, iets waar de Deen veel nood aan heeft.

Heel wat Deense en Noorse renners kozen in een latere fase van hun carrière voor Uno-X Mobility. Onder meer Magnus Cort en Alexander Kristoff zijn daar de bekendste voorbeelden van.