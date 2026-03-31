Van Aert op jacht naar revanche na kater van vorig jaar: deze bondgenoten kennen de weg naar het podium al

Het wordt haast onmogelijk voor Wout van Aert om niet te denken aan die kater van vorig jaar wanneer hij woensdag van start gaat in Dwars door Vlaanderen. Hij weet in elk geval wie er aan zijn zijde zal staan.

Iedereen weet nog hoe het er vorig jaar aan toeging in Dwars door Vlaanderen. Het was als collectief een van de betere wedstrijden uit het voorjaar van Visma-Lease a Bike. Wout van Aert ging op pad met Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson. Enkel EF-renner Neilson Powless kon nog mee. De Amerikaan verraste Van Aert in de sprint.

Het was de grootste ontgoocheling voor Van Aert uit 2025. Een jaar later dient zich dus een kans op revanche aan, al zal Van Aert nu meer op zichzelf aangewezen zijn. Benoot is immers vertrokken naar Decathlon en Jorgenson geeft het rondewerk de voorkeur op de klassiekers. Het is bekend wie Van Aert wel zal bijstaan woensdag.

Laporte en Hagenes al op podium in Vlaamse klassieker

Hoewel Visma-Lease a Bike in In Flanders Fields niet de sterkste indruk gaf, kan het nog altijd een mooie selectie samenstellen. In diezelfde wedstrijd haalde Christophe Laporte het podium. Van Aert zal blij zijn om Per Strand Hagenes, de nummer 2 van de E3 Saxo Classic, te zien terugkeren in de selectie. Ook Matthew Brennan start.

Zijn laatste hoogtepunt is echter al geleden van Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Aert weet alleszins dat hij over enkele ploegmaats beschikt die dit jaar al een podiumplaats bemachtigd hebben in een Vlaamse klassieker. Dat kan Van Aert nog niet zeggen, hoewel hij wel erg knap derde werd in Milaan-Sanremo. Dat is echter Vlaanderen niet.

Zege zou druk op Van Aert wat verminderen

Een zege in een klassieker zou ook welgekomen zijn in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zodat Van Aert dit voorjaar sowieso niet met lege handen afsluit. De andere renners die deel uitmaken van de selectie zijn Edoardo Affini, Axel Zingle en Pietro Mattio. 

