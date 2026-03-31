Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

Volgens Greg Van Avermaet schuilt er meer achter de zet van Mathieu van der Poel om op weg naar Wevelgem niet vol mee te rijden. Dat had niet alleen met Philipsen te maken, maar ook met Van Aert.

Na zijn demarrage op de laatste passage van de Kemmelberg raakte Van der Poel samen met Van Aert alleen voorop. Daarna bleven die twee echter niet uit de greep van het peloton. "Je ziet ook dat Mathieu na de Kemmelberg nooit vol heeft doorgereden", aldus Van Avermaet in de HLN Wielerpodcast. Het gezicht van zei volgens hem veel.

"Als Mathieu vol doorrijdt, trekt hij af en toe een gekke bek. Die kwam er totaal niet. Hij ademde bijna niet. Dan zag je wel dat die intentie om naar de meet te rijden er eigenlijk niet was. Wat ik ook wel een klein beetje begrijp. Met Philipsen in de groep achter hen kun je altijd een klein beetje beginnen spelen." Philipsen maakte het ook af.

Van der Poel wil Van Aert geen vertrouwen geven

Nochtans waren de sprintkwaliteiten van ploegmaat Philipsen niet de enige reden achter de beslissing van Van der Poel om niet vol mee te werken. "Wout was sterk en je wil hem misschien ook niet dat extra tikkeltje vertrouwen geven richting 'De Ronde'." Speelt dat dan echt mee in het hoofd van Van der Poel? "Onderliggend wel."

Stel je maar eens voor dat Van Aert in Wevelgem Van der Poel zou kloppen in de sprint. Dan was dat echt wel een boost geweest richting de Ronde van Vlaanderen voor Visma-Lease a Bike. "Mathieu was misschien niet honderd procent fris. Hij voelt de inspanningen ook, hè. Het is niet zo dat hij niet moet trappen", onderstreept Van Avermaet.

Ontknoping in Wevelgem maakte Van der Poel weinig uit

De voormalige olympische kampioen zag dat het Van der Poel eigenlijk niet uitmaakte of ze nu met zijn tweeën voorop bleven of niet. "Als ik moet sprinten, zal ik wel sprinten, was de gedachte." In de Ronde van Vlaanderen zal Van der Poel proberen om alleen tegen Pogacar te moeten sprinten.