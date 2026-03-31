Van der Poel wilde niet doorrijden met Van Aert: Naesen verklapt geheime info die hij kreeg

Het plan van Alpecin-Premier Tech tijdens In Flanders Fields was altijd om te sprinten met Jasper Philipsen voor de zege. Dat wist Oliver Naesen al voor Van der Poel was weggereden met Van Aert.

Van der Poel reed niet vol mee met Van Aert

Op de laatste beklimming van de Kemmelberg reden Mathieu van der Poel en Wout van Aert en leken ze met twee naar Wevelgem te rijden en te sprinten voor de zege. Maar daar dacht Van der Poel anders over.

De Nederlander reed niet voluit mee met Van Aert en dus werden ze nog weer ingelopen door het peloton. Jasper Philipsen was daarin de sterkste, hij klopte Tobias Lund Andresen en Christophe Laporte.

Van der Poel had plan verklapt aan Naesen

Oliver Naesen verklapte in HLN Wielerpodcast dat het plan van Alpecin-Premier Tech ook altijd was om te sprinten met Philipsen. Bij het opdraaien van de plugstreets vroeg Naesen aan Van der Poel om niet meteen aan te vallen.

"'No stress, wij willen sprinten', antwoordde hij toen al. Het teken dat hun plan al op voorhand zo vaststond en het gaf mij ook meteen vertrouwen voor de finale", stelt Naesen. Decathlon-CMA CGM kon zo weten dat het op een sprint met Lund Andresen kon mikken.

Maar Naesen had de info die hij van Van der Poel had gekregen niet doorgegeven aan zijn ploeg. "Hij zei dat het privileged info was, dus dan hou ik mij daar ook aan", stelde Naesen nog.