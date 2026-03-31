Van Dijke leerde zijn lesje na de E3 Saxo Classic: "Dat zei Van der Poel me"

Tim van Dijke trok in de E3 Saxo Classic stevig door op de Taaienberg en enkel Mathieu van der Poel kon volgen. Enkele kilometers later betaalde hij al de prijs en hij vroeg Van der Poel dan ook om uitleg enkele dagen later.

De Taaienberg is het punt waar de E3 Saxo Classic openbreekt en dat wist Tim van Dijke goed genoeg. De Nederlander, die al tweede was geworden in Omloop Nieuwsblad, zat ook goed vooraan.

Van Dijke maakte indruk op de Taaienberg

"Stuyven trok heel hard door, maar ik dacht: 'Nu ga ik er maar overheen, anders komen ze van achteruit.' Toen ik omkeek, was enkel Mathieu nog daar en ik dacht: 'Wow, hoe dan?', vertelde Van Dijke in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

Met twee reden ze naar een groepje dat geanticipeerd had, maar vijf kilometer na de Taaienberg betaalde Van Dijke zijn inspanning al cash op de Boigneberg. Van der Poel versnelde en Van Dijke kon niet antwoorden.

Van der Poel schatte Van Dijke fout in

"Na In Flanders Fields vroeg ik hem waarom hij demarreerde. Van der Poel zei: 'Hoe hard jij die Taaienberg opreed, die is zeker mee'", stelt Van Dijke. Dat was niet het geval en Van Dijke leerde een belangrijke les voor de toekomst.

"Ik moet voortaan weten dat als we in een groep rijden waarin niemand meerijdt, Mathieu zal demarreren. Dan kan ik beter twee beurten overslaan. Maar er is ook nog een verschil in hardheid, klasse en training."