Waarschuwing voor Pogacar? Vingegaard pakt uit met straffe bekentenis

Na Parijs-Nice was Jonas Vingegaard ook in de Ronde van Catalonië de beste. De Deen voelt zich eindelijk weer op het niveau van voor zijn stevige valpartij in de Ronde van het Baskenland twee jaar geleden.

Goede start van Vingegaard aan 2026

Met telkens twee ritzeges en ook de eindzege in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië kon het seizoen van Jonas Vingegaard niet beter beginnen. De Deen zal zich nu klaarstomen voor de Giro in mei.

Door het vertrek van zijn trainer en een valpartij op training begon 2026 turbulent voor Vingegaard, maar het lijkt weinig impact op hem te hebben. En dat komt misschien wel omdat Vingegaard zich een stuk beter voelt op de fiets.

Vingegaard weer op zijn oude niveau

De gevolgen van zijn vreselijke valpartij in de Ronde van het Baskenland in 2024 lijken Vingegaard eindelijk geen parten meer te spelen. "Dat gevoel heb ik ook", zegt Vingegaard bij het Deense TV2.

"Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen twee jaar hard heb gewerkt om terug te keren naar dat niveau en naar de Jonas die ik was vóór mijn val. Zonder me er bewust van te zijn, had het een grotere impact heeft dan ik dacht."



"Nu ben ik er weer en kan ik er misschien wat meer genieten", stelt de Deen. In 2022 en 2023 won Vingegaard de Tour, de voorbije twee jaar werd hij telkens tweede. Kan hij Pogacar dit jaar van een vijfde eindzege houden?