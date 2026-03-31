"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

Voor het eerst in jaren kan Wout van Aert zondag met vertrouwen aan de start staan in de Ronde van Vlaanderen. En dan zal Van Aert wellicht tevreden moeten zijn resultaat, welke plaats dat ook is.

Vorig jaar had Van Aert een moeilijke winter door zijn valpartij in de Vuelta van 2024, twee jaar geleden kon hij na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen niet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen.

Kan Van Aert in de Ronde Pogacar en Van der Poel volgen?

Voor het eerst sinds 2023, toen klopte hij Van der Poel en Pogacar in de E3 Saxo Classic, kan Wout van Aert met vertrouwen aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Al twijfelt Jan Bakelants nog.

Wellicht zal Van Aert de eerste schifting van Pogacar en Van der Poel overleven in de Ronde. "Maar of hij dat ook herhaaldelijk zal kunnen... Daar hebben we zondag geen duidelijkheid over gekregen. En dat was de afgelopen jaren toch het pijnpunt", zegt hij bij HLN.

Van Aert zal tevreden moeten zijn met resultaat

Wat het ook wordt, volgens Bakelants zal Van Aert tevreden moeten zijn met zijn resultaat. Van Aert lijkt alles gedaan te hebben wat hij moest doen om zo goed mogelijk aan de start te kunnen staan van de Ronde van Vlaanderen.

"Is het een vierde plek, dan is het een vierde plek. Omdat er de komende jaren niet veel meer in zal zitten. En dat dat zijn plafond is", stelt Bakelants. Zowel in 2025 als in 2023 werd Van Aert telkens vierde.