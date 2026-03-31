Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan die met zijn neus tegen hem aanbotst in volle koers

Een van de meest opvallende beelden uit In Flanders Fields: Wout van Aert komt in contact met een wielerfan op een van de hellingen. De fan in kwestie heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Een man met een tricolore petje op, waar in drukletters WOUT op stond geschreven, leunde iets te ver naar voren toen zijn idool passeerde. Wanneer Van Aert dan op de Kemmelberg kwam voorbijgeraasd, raakte hij met zijn helm de neus van de mannelijke wielersupporter. Die laatste geeft bij Sporza anoniem zijn visie op dit moment.

De man was met zijn dochtertje naar de wedstrijd komen kijken. "Mathieu van der Poel, die een kloofje had, snelde als eerste voorbij. Toen ik mij omdraaide om Wout te zien, was hij daar al en raakte ik hem licht. Op de foto lijkt het alsof ik vol tegen hem knal met mijn neus, maar eigenlijk was het eerder in de draai", doet hij zijn verhaal.

Verontschuldigingen aan Van Aert

Zijn neus is dus niet geplet. "Er zit geen kap of deuk in. Op het bewuste moment heb ik er zelfs amper iets van gevoeld." Inmiddels heeft de wielerfan online Van Aert wel benaderd om verontschuldigingen aan te bieden. "Ik heb hem voor de zekerheid wel nog excuses gestuurd via Instagram. Ik had deze situatie verkeerd ingeschat."

De wielerfan benadrukt dat hij steeds een positieve houding aanneemt op wedstrijden en ook nu mooi met zijn handen achter de nadarhekken bleef. Met zijn neus was dat iets minder het geval. In elk geval kadert deze getuigenis ook in een nieuwe campagne van Sporza en Flanders Classics om de veiligheid op de koers te bevorderen.

Campagne om afstand te houden van de renners

De campagne krijgt de naam 'Hou Afstand'. Het idee erachter spreekt voor zich: supporters die langs de kant van de weg een wielerwedstrijd bijwonen, worden aangemaand om voldoende afstand te houden. Renners komen er vaak immers sneller aan dan je denkt.