🎥 Gilbert komt met duidelijke oproep voor Evenepoel over de Ronde van Vlaanderen

Moet Remco Evenepoel dan toch de Ronde van Vlaanderen rijden? Ex-winnaar Philippe Gilbert ziet het alvast helemaal zitten.

Staat Remco Evenepoel zondag dan toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen? Dat gerucht dook dinsdag opnieuw op, Evenepoel zou met Red Bull-BORA-hansgrohe zelfs de verkenning afwerken.

Gilbert wil Evenepoel in de Ronde zien

Of Evenepoel ook effectief aan de start zal staan, die kans lijkt nog altijd klein. Toch vindt Philippe Gilbert het een goed idee. "Als ik het BORA-team nu zie... dat is het team dat het beste presteert op de strategische punten van de klassiekers."

"Ze missen alleen een grote kopman, een renner die in staat is om te winnen. En Remco Evenepoel is daar de man voor. Ik weet dat Remco en zijn vader Patrick naar ons kijken...", zei Gilbert bij Dans la Peloton.

En dus richtte Gilbert toch ook rechtstreeks tot Evenepoel. "Je bent in topvorm, ik ben overtuigd van je capaciteiten in eendagskoersen. Met je kennis van het parcours, jij die regelmatig traint op de wegen van de Ronde van Vlaanderen, heeft de BORA-ploeg je zondag nodig."

Vertrekt Evenepoel naar Spanje?

Evenepoel bracht maandag en dinsdag in België door met zijn familie en vertrekt deze week wellicht naar Spanje om daar de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik voor te bereiden.



