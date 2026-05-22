Emotionele Alberto Bettiol moet iets kwijt over Alexander Vinokourov na ritzege in de Giro

Alberto Bettiol (XDS Astana) won vandaag de tweede Giro-rit in zijn carrière. De Italiaan was achteraf emotioneel en bedankte Alexander Vinokourov.

Bettiol maakte het verschil op de slotklim. Andreas Leknessund stak het vuur aan de lont, maar liep op een counter van Bettiol. Die ging erop en erover en stoomde daarna solo door naar de finish. Hij won eerder ook al een rit in de Giro van 2021.

Bettiol wist waar de top lag

"Mijn familie en tweede familie, die van mijn vrouw, waren hier vandaag", wordt Bettiol geciteerd door WielerFlits. "Ik heb tegen hen allemaal gezegd dat ze hier moesten zijn. Zij zijn de mensen die me altijd hebben gesteund en dat ik hier dan nu ook weet te winnen, dat neem ik voor altijd met me mee."

"Het maakt me niet uit als ik twee jaar niet win, als ik dan zeges zoals deze mag boeken elke twee jaar", voegde hij toe. "Vandaag kende ik elke bocht in de laatste vijftig kilometer. De slotklim heb ik een aantal maanden geleden al gedaan en dat heeft wel een verschil gemaakt vandaag. Ik zat echt op de limiet, maar wist waar de top lag."

Bettiol heeft Vinokourov terugbetaald

Waarna hij een dankwoord richtte aan Alexander Vinokourov. "Ik ben zo blij dat ik nu in deze trui heb gewonnen. Ik ben zo blij dat Vino in me gelooft."



"Hij wilde me twee jaar terug echt graag hebben en nu heb ik hem terugbetaald. Voor onze ploeg is dit een geweldige Giro, ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag uitmaken."