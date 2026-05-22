Voormalig Giro-winnaar heeft duidelijke boodschap voor Jonas Vingegaard: "Ik hoop op iets meer"

Jonas Vingegaard is de topfavoriet voor de Giro. De Deen pakte al twee ritten en kan zaterdag een nieuwe klap uitdelen aan de concurrentie. Italiaanse wielergrootheid Vincenzo Nibali laat zijn licht schijnen op de kopman van Visma-Lease a Bike.

Vingegaard was de beste in ritten zeven en negen en blijft de grote favoriet voor de eindzege. Dat denkt ook Nibali in gesprek met La Gazzetta dello Sport, geciteerd door In de Leiderstrui.

Nibali vindt Vingegaard echt goed

"Het zou een enorme verrassing zijn als ik hem niet in het roze in Rome zou zien", zegt Nibali. "Ik vind hem echt een goede renner. Maar nu beginnen de echt beslissende dagen; de geschiedenis moet nog geschreven worden."

Daarmee verwijst Nibali onder meer naar de rit van zaterdag. Die is slechts 133 kilometer lang, maar voert het peloton langs drie cols van eerste categorie, één van tweede en één van derde.

Nibali hoopt op iets meer

"Hij heeft nog geen overwinning met 5-6 minuten voorsprong behaald, waarmee hij de Giro dubbel zou beslissen", ziet Nibali. "Ik zou graag zien dat hij op een dag een geweldige, lange show neerzet. Ik weet dat hij ook reikhalzend uitkijkt naar de Tour en de strijd met Pogacar."

"Het is mogelijk dat zijn conditie in de rest van de race, hier, wat verbetert. Hij kan denken aan elke dag een beetje winnen en toch nog winnen. Dat zou begrijpelijk zijn, maar ik hoop op iets meer"