Jurgen Foré gooit de transferplannen van Soudal Quick-Step op tafel

Soudal Quick-Step-CEO Jurgen Foré kon al twee keer juichen in de Giro. Ondanks dat succes is hij al volop bezig met de kern van volgend seizoen bij de Belgische formatie.

Paul Magnier bezorgde Soudal Quick-Step al twee overwinningen in deze Giro. Hij pakte zowel de eerste als de derde rit. Het komt de 22-jarige Fransman op lof te staan van Foré, die in gesprek met Sporza in zijn transferkaarten laat kijken.

Soudal Quick-Step heeft al keuzes gemaakt

"Dat werk begint al een stukje vroeger, in december en januari. We kijken zelfs al een beetje naar 2028", verklapt hij. "Voor volgend jaar hebben we al een aantal keuzes gemaakt. Het is niet dat we nog heel veel plekken hebben die moeten worden ingevuld. De laatste plaatsen zijn altijd de moeilijkste."

"We spreken met een paar renners die we nu in de gaten houden als renner en als persoon. Zulke gesprekken probeer ik altijd persoonlijk te doen", zegt Foré. Maar om welke renners gaat het? "Als je heel goed kijkt, zou je al dingen gezien kunnen hebben."

Foré zoekt versterking voor het klimwerk

Foré heeft een duidelijk profiel voor ogen. "In ons project van ritten winnen en meestrijden in de eendagskoersen willen we ons versterken met afwerkers en jongens die daar iets aan kunnen bijdragen. Of dat dan een kopman voor de klassiekers is? Niet per se."

"Renners die kunnen meedoen in de moeilijke ritten komen automatisch in beeld om in het eendagswerk iets moois te doen. Daar kijken we naar, net als naar versterking voor het klimwerk", vertelt hij.





Géén Lennert Van Eetvelt

Soudal Quick-Step werd onder meer in verband gebracht met Lennert Van Eetvelt. Die heeft een aflopend contract bij Lotto Intermarché. De Belgische formatie zou echter afgehaakt zijn. NSN Cycling zou nu aan de haal gaan met onze landgenoot.

Er zou een contract van drie jaar klaarliggen bij het Zwitserse team. Foré zal voor zijn klimkern het geweer dus van schouder moeten veranderen. Het is afwachten welke namen hij naar Soudal Quick-Step kan halen.