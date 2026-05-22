Succesformule van Soudal Quick-Step: Red Bull verklaart gewijzigde plannen Evenepoel

Remco Evenepoel wijzigde zijn plannen in opbouw naar de Tour de France en zal geen rittenkoers meer rijden. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn ze ervan overtuigd dat Evenepoel op die manier in topvorm aan de start van de Tour zal staan en daarvoor werd teruggegrepen naar zijn succesrecept van 2022.

Het is bijna een maand geleden dat Remco Evenepoel op 26 april met Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste koers van het voorjaar reed. En het zal wellicht nog een maand duren tot Evenepoel op het BK op 28 juni weer in actie komt.

Evenepoel kiest lange opbouw naar de Tour de France

Op het programma van Evenepoel stond de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, van 7 tot 14 juni. Red Bull-BORA-hansgrohe besliste echter om de rittenkoers te schrappen van het programma van Evenepoel.

"We hebben ons afgevraagd: 'Wat is er nodig om hem in topvorm te krijgen voor de Tour de France?' We vonden dat een langere opbouw en een rustige aanpak de juiste manier was, dus hebben we voor die methode gekozen", zegt Chief of Sports Zak Dempster bij Domestique.

Want Evenepoel heeft in vergelijking met enkele van zijn concurrenten al veel gekoerst. De teller van Evenepoel dit jaar staat al op 25 koersdagen, zijn seizoen begon al eind januari met enkele koersen in Mallorca.

Tadej Pogacar heeft nog maar elf koersdagen dit jaar, voor de Tour komen er daar nog vijf bij met de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). De wereldkampioen begon zijn seizoen ook maar begin maart in de Strade Bianche.



Succesrecept van de Vuelta 2022

Dat Evenepoel weinig koerst in aanloop naar een grote ronde is ook niet nieuw. Red Bull-BORA-hansgrohe keek naar de opbouw van Evenepoel in aanloop naar de Vuelta van 2022, die Evenepoel ook won. Toen nog bij Soudal Quick-Step.

"Toen heeft hij alleen maar San Sebastian gereden, dus het is niets nieuws", stelt Dempster. Evenepoel reed in 2022 dus ook slechts één koers in de twee maanden voor zijn grote doel en dat pakte toen goed uit.

Programma Evenepoel, met twee hoogtestages

De komende weken staan bij Evenepoel dan ook volledig in het teken van training, met onder meer twee hoogtestages. "Hij zal drie weken in de Sierra Nevada zijn, daarna komt hij terug voor een trainingsblok en werkt dan nog een hoogtestage af met verkenningen."

Die tweede hoogtestage doet Evenepoel in Isola 2000 in de Franse Alpen. "Hij zal in totaal zo'n vijf tot zes weken in de teamomgeving zijn, inclusief de hoogtetstages", stelt Dempster. En daarna volgt dus ook nog de Tour van meer dan drie weken.

Red Bull tevreden over voorjaar van Evenepoel

"We hebben alle vertrouwen in hem," zegt Dempster. "We waren erg trots op alles wat hij in het voorjaar voor de ploeg heeft gedaan." Evenepoel won dit jaar al zeven keer, met de Amstel Gold Race als grootste overwinning.

En ook zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, waar Evenepoel zijn debuut maakte, was belangrijk voor Red Bull-BORA-hansgrohe. In Luik-Bastenaken-Luik kon hij de strijd met Pogacar en Seixas niet aangaan.

"Hij had natuurlijk graag meegestreden om de overwinning in Luik, maar zo loopt het niet altijd", stelt Dempster nog. Evenepoel had geen antwoord op La Redoute, maar sprintte wel nog naar de derde plaats.