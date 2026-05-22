Comeback na vier jaar: Puck Moonen is terug in het peloton

De Veenendaal-Veenendaal Classic werd vandaag gewonnen door Charlotte Kool. Ook aan de start: Puck Moonen. De Nederlandse wielrenster en influencer maakte na vier jaar haar comeback in het profwielrennen.

Puck Moonen reed in het verleden voor Autoglass Wetteren-Group Solar (2016), Lotto Soudal Ladies (2017-2019), Chevalmeire Cycling Team (2020), Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team (2020), Loving Potatoes Cycling Team (2021) en GRC Jan van Arckel (2022). In 2022 zette ze er een punt achter.

Puck Moonen was heel enthousiast

In de Veenendaal-Veenendaal Classic maakte ze na vier jaar haar comeback in het profpeloton. Ze haalde de finish niet, maar voor de start liet ze haar deelname niet zomaar voorbijgaan op Instagram, waar ze bijna 900.000 volgers heeft.

"Heel enthousiast om morgen opnieuw een rugnummer op te spelden voor mijn thuiswedstrijd, samen met de meisjes van MTD Road", klonk het voor de wedstrijd op het sociale medium. Eerder dit jaar stond Moonen ook al aan de start van het Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant. Daar werd ze meteen achtste. En dat nadat ze niet zo lang geleden een zware operatie had ondergaan.

Moonen had geen idee wat ze moest verwachten

"Exact zes maanden na mijn operatie aan een vernauwde liesslagader had ik eerlijk gezegd niet verwacht nu al aan de start te staan van een UCI 1.1-koers, maar ik neem het met plezier aan!"

"Na enkele moeilijke weken heb ik geen idee wat ik moet verwachten (eigenlijk ben ik mega zenuwachtig), maar het weer zit mee en ik ben vooral dankbaar dat ik in deze positie zit en opnieuw de kans krijg om thuis te koersen op enkele van mijn favoriete wegen", voegde Moonen toe. Het is afwachten wat haar volgende koers wordt.



