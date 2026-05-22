Koers LIVE: Viva Italia! Alberto Bettiol countert Leknessund op weg naar Giro-triomf
Rit 13 van de Giro d'Italia is een prooi geworden voor Alberto Bettiol. De Italiaan ging erop en erover na een aanval van Andreas Leknessund en kreeg het thuispubliek aan het juichen.
Zoals verwacht, is de beslissing gevallen op de laatste klim. Andreas Leknessund (Uno X-Mobility) leek weg te springen met een snedige aanval, maar werd bijgehaald door Alberto Bettiol (XDS Astana).
De Italiaan had nog wat in de tank zitten, want hij ging er meteen over. Hij kwam als eerste boven en gaf zijn voorsprong daarna niet meer uit handen. Het is de tweede ritzege in de Giro in de carrière van Bettiol.
Leknesund werd tweede. Jasper Stuyven werd in de achtergrond nog knap derde. Opnieuw een knappe prestatie van onze landgenoot.
🚴🇮🇹 | Alberto Bettiol houdt stand in de afdaling en pakt de winst in de dertiende etappe van de #GirodItalia. Het is alweer de derde ritzege van Astana. 👏👏— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 22, 2026
Koers LIVE: het is money time in rit 13, Aerts en Stuyven nog steeds in kopgroep
De kopgroep heeft zonet de klim naar Bieno gerond. Die was 2,4 kilometer lang aan gemiddeld 5,5%. Voorlopig is er nog geen afscheiding.
Ook Toon Aerts en Jasper Stuyven blijven op post in de kopgroep. Zo moet de finale nog helemaal losbarsten. Dat zal meer dan waarschijnlijk dan gebeuren op de slotklim naar Ungiasca.
Daar wachten 4,7 kilometer lang aan gemiddeld 7,1%. Wie durft daar weg te springen uit de kopgroep? Of gaan we met een uitgebreid groepje naar de finish?
Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven lijken mee te gaan strijden om de ritzege!
Met nog zo'n 40 kilometer op de teller heeft de kopgroep bijna 11 minuten voorsprong op het peloton. De winnaar lijkt daardoor vooraan te zitten.
De slotfase serveert het peloton twee cols: één van vierde en één van derde categorie. Toon Aerts (Lotto Intermarché) verkeert in een bloedvorm en werd gisteren tweede.
Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) werd dan weer tweede in de rit met aankomst in Napels. Kortom: onze landgenoten verkeren in goede doen en zijn zeker niet kansloos. Het is uitkijken naar wat ze kunnen op de twee cols in de slotfase.
Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep
Rit 13 was op voorhand getipt als een etappe voor de vluchters en dat blijkt ook. We hebben op dit moment een omvangrijke kopgroep van 15 renners.
Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) en Toon Aerts (Lotto Intermarché) zijn daarin de Belgische vertegenwoordigers. De voorsprong van de kopgroep is ondertussen al gegroeid tot meer dan negen minuten.
Het zwaartepunt van deze rit ligt in het slot, met een col van derde en een col van vierde categorie. We krijgen ook nog twee tussensprints. Geen zware kost, maar genoeg om afscheiding te krijgen. Genoeg ook om naar uit te kijken dus in wat toch wel een overgangsetappe is.
Just @Jasperstuyven having some fun in the #GirodItalia breakaway. 💦 pic.twitter.com/ZrZbUPWiIF— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 22, 2026
We krijgen een vlakke aanloop naar een finale met een col van vierde en één van derde categorie. De finale lijkt perfect voor de mannen met een uitstekende punch. Jhonathan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) won al drie ritten in deze Giro en is ook een van de grote kanshebbers om etappe 13 te winnen.
Start om 13 uur
Om 13 uur ging de roze vlag van de Giro aan het wapperen. Vanaf de start werd er slag om slinger aangevallen. Rozetruidrager Afonso Eulalio kreeg in het begin af te rekenen met een lekke band, maar kon al snel terugkeren in het peloton.
We kregen snel een kopgroep, waarbij later nog renners uit achtervolgende groepjes kwamen aansluiten. Ook Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step) en Toon Aerts (Lotto-Intermarché) maken deel uit van de kopgroep. De voorsprong groeide zienderogen en steeg al tot dik boven de vier minuten.
NSN Cycling verzet bergen werk aan de kop van het peloton, maar de vluchters hebben ondertussen mooie voorsprong. Toon Aerts sprintte in de twaalfde rit al naar een mooie tweede plaats en heeft er ook vandaag zin in. Krijgen we een dag na de zege van Alec Segaert een tweede Belgische overwinning in deze Giro?
