Jeroen Deheegher
Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft
Voor de tweede dag op rij liet Toon Aerts zich zien in de Giro. In de twaalfde etappe sprintte hij naar de tweede plaats, in de dertiende rit schoof hij mee in een ontsnapping. De finale was voor Aerts te zwaar, hij moest dan ook tevreden zijn met de dertiende plaats.

De Giro is over halfweg, maar Toon Aerts toonde zich wel voor de tweede dag op rij. Nadat hij de sprint won voor de tweede plaats na Alec Segaert, schoof Aerts mee met een ontsnapping die mocht strijden voor de ritzege. 

Aerts verspilde veel energie met lange achtervolging

Al was Aerts eerst niet mee met de ontsnapping, hij moest nog lange tijd achtervolgen. "Daar hebben we ontzettend lang over moeten doen, ik denk wel zo'n 25 kilometer. Dat heeft me enorm veel krachten gekost", zei hij bij Eurosport. 

Aerts heeft dat ook bekocht in de finale, waar enkele pittige beklimmingen lagen. Hij kwam uiteindelijk als dertiende over de streep, op bijna twee minuten van ritwinnaar Bettiol. Toch houdt Aerts er een goed gevoel aan over. 

"Het is een beetje opmerkelijk in mijn eerste wegseizoen en mijn eerste grote ronde, dat ik toch dag na dag die inspanningen aan kan. Daar ben ik dus wel tevreden mee." Al heeft hij wel schrik van de pittige veertiende etappe. 

Aerts heeft schrik van zware bergrit in de Giro

Dat wordt een korte bergrit van 133 kilometer, met meteen na de start een beklimming van bijna 16 kilometer aan gemiddeld 6%. Er volgen daarna nog drie beklimmingen en een slotklim van 16 kilometer aan gemiddeld 7%. 

"Voor mij is dat een klein beetje een vraagteken. Het is een korte rit, vanaf de start meteen bergop", weet Aerts. "De tijdslimiet zal ook niet heel groot zijn, denk ik. Ik zal dus meteen bij de pinken moeten zijn en een goed groepje zoeken." 

"Ik moet nog een beetje inschatten wat mijn tempo van de dag gaat zijn, om er dan hopelijk goed door te komen. Eigenlijk kijk ik al een beetje uit naar zondag en maandag", verwees Aerts naar de vlakke rit van Milaan en de rustdag. 

"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

