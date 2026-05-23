Nieuwe podiumplaats in de Giro: Stuyven zegt waar het telkens fout loopt

Jasper Stuyven is na een tweede plaats in de zesde etappe nu ook derde geworden in de dertiende etappe. De finale was net iets te zwaar voor Stuyven om echt aanspraak te maken op ritwinst.

Nog maar eens een ereplaats in een rit in een grote ronde. Jasper Stuyven kwam in deze Giro dus al twee keer dichtbij, maar winnen lukte niet. In de dertiende etappe waren Bettiol en Leknessund te sterk in de finale.

Bettiol te sterk in steile twee kilometer

Met de vorm van Stuyven zit het duidelijk wel goed, maar het was opnieuw niet goed genoeg om te kunnen winnen. "Het is weer een steile twee kilometer die me de das om doet", baalde Stuyven achteraf bij Sporza.

Groupama-FDJ voerde het tempo op de beklimmingen op en sneden zo de benen af van snelle mannen als Stuyven. Maar Leknessund en ook Bettiol konden daar nog een stevige versnelling aan toevoegen.

Stuyven had de afdaling goed bestudeerd voor de etappe, maar met Bettiol reed er ook een uitstekende daler voorop. De Italiaan had aan de streep nog altijd 44 seconden voorsprong op het groepje van Stuyven.

Stuyven blijft jagen op eerste zege in de Giro

In de afdaling raapte hij nog twee renners op, waardoor Stuyven nog voor de derde plaats kon sprinten. Het blijft voor Stuyven zo jagen op een eerste ritzege in de Giro, maar het wil voorlopig maar niet lukken.





"Het ontbreekt me een beetje aan geluk op het goede moment, maar ik kan niet klagen. Ik blijf het proberen", stelde Stuyven nog. Zondag is er nog eens vlakke rit, maar dan zal Stuyven moeten werken voor sprinter Paul Magnier.