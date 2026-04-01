Andere voorbereiding op de Ronde: Van Avermaet geeft ongezouten mening over Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert komt woensdag aan de start in Dwars door Vlaanderen, terwijl Mathieu van der Poel deze week in Spanje traint. Toch vindt Greg Van Avermaet dat ze allebei de juiste keuze maken.

Enkele uren na In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem zat Mathieu van der Poel al op een privévliegtuig richting Spanje. Daar stoomt Van der Poel zich deze week klaar voor de Ronde van Vlaanderen.

Wout van Aert is dan weer in België gebleven en rijdt woensdag nog Dwars door Vlaanderen. Een heel andere aanpak, maar Greg Van Avermaet vindt dat ze in hun specifieke situatie wel de juiste keuze maken.

Van Avermaet begrijpt keuzes Van Aert en Van der Poel

"Ik zou het raar vinden dat Van Aert zonder E3 gaat trainen in Spanje. Zoals ik het ook raar zou vinden mocht Van der Poel E3, In Flanders Fields én Dwars door Vlaanderen rijden. Dat zou ik dan de koers te veel vinden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat Van der Poel er dan voor kiest om naar Spanje te trekken om te trainen, vindt Van Avermaet ook logisch. Het weer is er beter en vanuit de woonplaats van Van der Poel, 's-Gravenwezel, is het moeilijk om te trainen op beklimmingen.

Een andere voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen dus voor Van Aert en Van der Poel, maar dat is dus ook een gevolg van hun keuzes van de voorbije weken. Zondag zal moeten blijken wie de beste keuzes heeft gemaakt.