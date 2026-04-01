"Dat is zo bizar": Benoot ziet opmerkelijke kwaliteit van Van der Poel

Mathieu van der Poel pakte in de E3 Saxo Classic uit met een stevige solo. Zo'n 43 kilometer reed Van der Poel alleen op kop, waarbij hij amper achterom keek.

De derde zege op rij in de E3 Saxo Classic van Mathieu van der Poel kwam er niet zonder slag of stoot. De Nederlander ging al op 63 kilometer van de streep alleen op zoek naar een kopgroep.

Benoot over hoe Van der Poel bijna nooit omkijkt

Op de Paterberg, op 42 kilometer van de streep, liet Van der Poel als laatste Stan Dewulf achter. En daarbij viel er Tiesj Benoot toch iets op. "Mathieu kijkt gewoon bijna nooit achter zich", stelt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Hij rijdt weg op de Paterberg en Dewulf zat op 3 à 4 seconden, maar hij heeft geen enkele keer achter zich gekeken. Dat is zo bizar. Als je Vingegaard ziet rijden, hij kijkt nog om terwijl hij aan het demarreren is."

"Ik heb dat ook wel. Als ik mijn beelden zie van Kuurne-Brussel-Kuurne (in 2022, nvdr.), heb ik zo'n 800 meter op kop gereden en zestien keer omgekeken." Van der Poel kan dat dus van zich afzetten.

Van der Poel maakte het toch af in de E3 Saxo Classic

"Hij is gewoon zo sterk, rijdt gewoon zijn tempo van 550 watt en weet dat iedereen achter hem afziet." In de slotkilometers moest Van der Poel wel eens achter zich kijken, maar was hij nog pienter genoeg om toch de zege te pakken.