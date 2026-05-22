Rik Verbrugghe gaat opvallende nieuwe uitdaging aan in carrière

Rik Verbrugghe kennen we onder meer als ex-renner en de voormalige bondscoach van de Belgische nationale ploeg. Nu gaat Verbrugghe aan de slag bij de Qatarese wielerfederatie.

Rik Verbrugghe (51) was een succesvol wielrenner. Hij won onder meer drie ritten in de Giro, een rit in de Tour en de Waalse Pijl. Na zijn carrière besloot hij om zijn ervaring door te geven in verschillende functies.

Hij werkte voor Quick-Step, BMC Racing Team en IAM Cycling. Daarna ging hij aan de slag bij Israel-Premier Tech. Vanaf 2024 werkte hij ook als algemeen manager van de offroadploeg Ridley Cycling Team, terwijl hij sinds eind vorig jaar ook voor de wielerschool van Remco Evenepoel aan de slag was.

Belgisch bondscoach

Van 2018 tot 2020 was Verbrugghe ook aan de slag als Belgisch bondscoach. Nu volgt een nieuwe stap naar de Qatarese wielerfederatie. Die maakt het nieuws bekend op Instagram. Het is een opvallende transfer, die Verbrugghe zelf uitlegt.

Een enorm potentieel in Qatar

"Qatar heeft een rijke wielergeschiedenis en ik ben trots dat ik hier mag helpen om het Qatarese wielrennen op het internationale toneel op een hoger niveau te brengen", wordt Verbrugghe geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Er is hier een enorm potentieel om getalenteerde atleten te ontwikkelen en een sterke toekomst te bouwen voor onze sport", voegt Verbrugghe toe.



