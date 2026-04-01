"Gigantisch voordeel": waarom Pogacar weer topfavoriet is voor de Ronde van Vlaanderen

Met amper twee koersdagen op de teller wil Tadej Pogacar zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. De aparte voorbereiding van de wereldkampioen heeft wel degelijk voordelen.

Wout van Aert werkt met Dwars door Vlaanderen zijn twaalfde koersdag van 2026 op de weg af, Mathieu van der Poel staat zondag met elf koersdagen in de benen aan de start. Tadej Pogacar kwam nog maar twee keer in actie.

Weinig koersdagen voor Pogacar

De tweevoudige wereldkampioen begon pas op 7 maart aan zijn seizoen in de Strade Bianche. Twee weken later reed hij Milaan-Sanremo en sindsdien kwam de Sloveen ook niet meer aan de start.

Terwijl Van der Poel en Van Aert Tirreno-Adriatico nodig hadden om beter te worden, heeft Pogacar de kunst om zich klaar te stomen met alleen maar trainingen duidelijk volledig onder de knie.

Pogacar stoomt zich perfect klaar met trainingen

"Richting de Ronde van Vlaanderen heeft de manier van Pogacar één gigantisch voordeel", zegt trainer Paul Van Den Bosch bij HLN. "Hij heeft heel gericht kunnen trainen en perfect de verhouding tussen zijn inspanningen en het nodige herstel kunnen monitoren."

Van der Poel ging heel diep in de E3 Saxo Classic en twee dagen later stond hij aan de start van In Flanders Fields. Pogacar piekt dan weer heel gericht met trainingen en kan zelf zijn inspanningen kiezen. Dat doet Van der Poel deze week ook wel in Spanje met een korte stage.