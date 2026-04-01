Hoe geloofwaardig is het? Red Bull-ploegmaats zweren niets te weten van Ronde-deelname Evenepoel

De Ronde van Vlaanderen-deelname van Remco Evenepoel is het nieuws van de dag. De ploegmaats van Red Bull zeiden deze ochtend nog nergens van te weten.

Voor de start van Dwars door Vlaanderen werden ook de ploegmaats van Evenepoel gepolst naar het grote nieuws. Die zweerden echter niet op de hoogte te zijn. "Ik weet van niets. Ik ga ervan uit dat ik zondag mijn eigen kans mag gaan. Als Remco meegaat met ons tijdens de verkenning, is het voor een recoveryritje", zei Gianni Vermeersch zelfs.

Vermeersch hield bij hoog en laag vol dat het een Ronde van Vlaanderen zonder Evenepoel zou worden. "Hij zal er niet bij zijn. Ik weet absoluut van niets." In het bijzonder van Vermeersch kunnen we dat moeilijk geloven. Als het voor één andere Red Bull-renner van belang is om te weten of Evenepoel die koers rijdt of niet, dan is het wel Vermeersch.

Geen Marit in Red Bull-selectie komende zondag

Ook aan Arne Marit werd gevraagd of Evenepoel de Ronde van Vlaanderen rijdt. "We krijgen allemaal dezelfde vraag. Als hij ervaring wil opdoen, doet hij dat beter vroeg dan laat. Ik rijd de Ronde van Vlaanderen niet, ik rijd de Scheldeprijs. Jan Tratnik zit gewoon thuis vandaag. In principe is de selectie rond met de zeven man die in het hotel zitten."

Dat is wat Marit toegaf te weten. Dat is misschien wat geloofwaardiger, omdat Marit vooral een van de snelle jongens uit de ploeg is. Anderzijds kent hij Evenepoel wel goed. "Ik heb Remco niet meer gehoord deze week, ik heb hem niet meer gestuurd. Ik ging normaal donderdag mee de verkenning doen, maar die ga ik nu ook niet doen."

Vooral sportieve staf Red Bull op de hoogte

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

Tijdens die verkenning zal Evenepoel dus wel de Vlaamse hellingen naar omhoog rijden, in afwachting van de koers van zondag. Marit meent echter dat vooral de sportieve staf op de hoogte is van de precieze plannen in de ploeg. "De renners leven van dag tot dag."