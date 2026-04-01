Moet Evenepoel de Ronde van Vlaanderen rijden? Bakelants duidelijk geen voorstander

Komt Remco Evenepoel zondag toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen? Jan Bakelants zou het geen goed plan vinden om overhaast toch nog de planning om te gooien.

Remco Evenepoel zou de verkenning van de Ronde van Vlaanderen met Red Bull-BORA-hansgrohe afwerken en misschien zondag toch nog aan de start komen. Al staat Evenepoel niet op de voorlopige deelnemerslijst.

"Ik word er moe van", zegt Jan Bakelants bij Vive le Vélo, leve de Ronde. "Als hij het wil, dan moet hij het gewoon doen. Als hij het niet wil, moet hij bij zijn plan blijven. Maar ik vind het niet noodzakelijk een goed idee."

"Ik denk dat hij zijn kans een beetje heeft verspeeld door Milaan-Sanremo niet te rijden. Dat had een goede match kunnen zijn, waar er ook geen druk was geweest om te moeten winnen. Hij had daar podium kunnen rijden."

Bakelants vindt dat Evenepoel nu niet mag beginnen twijfelen omdat de UAE Tour en de Ronde van Catalonië misschien niet verlopen zijn zoals hij had verwacht. "Tegen de Tour komt dat allemaal wel goed."

"Niemand verwacht dat hij straks de Tour wint, maar hij hoort wel bij de top drie die de Tour kan winnen. Ik denk dat hij vooral kalm moet blijven op dit moment. Ik zou nu niet overhaast gaan beslissen."