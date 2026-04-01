Nog een Belg in de lappenmand: Soudal Quick-Step ziet alweer renner uitvallen

Soudal Quick-Step kan dit voorjaar geen beroep meer doen op Warre Vangheluwe. De 24-jarige Belg kampt met een hernia en moet onder het mes.

Veel renners in de lappenmand bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step zit voorlopig in de hoek waar de klappen vallen. Gianmarco Garofoli en Louis Vervaeke liggen in de lappenmand met een knieblessure, Tim Merlier werkt nog aan zijn terugkeer na een knieblessure.

Afgelopen weekend viel Laurenz Rex uit tijdens In Flanders Fields, hij liep een ontwrichting van zijn rechterknie op bij een valpartij en moet onder het mes. Rex zal zo een hele tijd in de lappenmand liggen.

Vangheluwe out met een hernia

Ook Warre Vangheluwe zal een tijdje niet koersen. "Na een medisch onderzoek is vastgesteld dat Warre kampt met een hernia", laat Soudal Quick-Step weten op zijn ploegwebsite.

"Door de ernst van de blessure krijgt Warre donderdag een infiltratiebehandeling in Herentals, waarna hij enkele weken moet herstellen." Voor Vangheluwe een klap, vorig jaar was hij al drie maanden buiten strijd door een nekwervelbreuk in de Scheldeprijs.



"Ik had al wat last van mijn rug en dat is jammer, zeker omdat ik me in goede vorm voelde en mentaal sterk zat. Maar dit betekent dat we mijn periode na de klassiekers naar voren schuiven en ik kan werken aan mijn comeback, terwijl ik mijn oorspronkelijke seizoensplanning behoud."