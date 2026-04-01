Powless doet boekje open over contact met Van Aert na winst in Dwars door Vlaanderen

Een jaar geleden bezorgde Neilson Powless Wout van Aert een enorme kater in Dwars door Vlaanderen. Er is nog contact tussen hen, maar over die koers wordt niet meer gesproken.

Visma-Lease a Bike zette Dwars door Vlaanderen in 2025 volledig naar zijn hand. Met Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson nam het de koers volledig in handen, maar van één renner raakten ze niet af.

Droom voor Powless, nachtmerrie voor Van Aert

Neilson Powless, die nu in de lappenmand ligt met een knieblessure, bleef bij de drie ploegmaats en kon sprinten voor de zege tegen Van Aert. Het onwaarschijnlijke gebeurde en Powless klopte Van Aert ook in de sprint.

"Ik had wel de indruk dat Wout nerveus was, maar kon niet geloven dat ik hem geklopt had", blikt Powless terug bij Het Nieuwsblad. Voor Powless ging er een kinderdroom in vervulling, Van Aert zat in zak en as.

Van Aert en Powless hebben nog contact

Het contact tussen Powless en Van Aert, die in 2019 ploegmaats waren, is daardoor niet verbroken. De twee praten vooral over hun kinderen en hoe ze het vaderschap combineren met het leven als profwielrenner.

Dwars door Vlaanderen 2025 komt niet meer ter sprake. "Het onderwerp Waregem wordt vermeden. Voor mij een mooie herinnering, voor hem iets dat hij wil vergeten. En dat begrijp ik.”