Troostende woorden en knuffel van zoontje Georges doen Wout van Aert ontgoocheling vergeten

Iedereen weet hoe belangrijk zijn gezin is voor Wout van Aert. Niemand minder dan Georges, zijn zoontje, hielp Wout over zijn ontgoocheling heen na Dwars door Vlaanderen.

Verschillende versnellingen, uiteindelijk een aanval op pakweg veertig kilometer van de aankomst en dan nog een ultieme inspanning om een krappe voorsprong te trachten behouden: Van Aert heeft alles gegeven. Daar kan niemand iets op aanmerken. Ze kunnen dus ook weer bijzonder trots zijn op het gezinshoofd ten huize Van Aert.

Een jaar geleden stonden Sarah De Bie en de kinderen ook Wout van Aert op te wachten in Waregem. Toen verloor Wout in de sprint verrassend van Neilson Powless, tot ongeloof van Sarah. Wout was toen al enige tijd aan het uitkijken naar de overwinning. Die is toen uitgebleven, zoals het er ook dit jaar niet van is gekomen in Waregem.

Niet hetzelfde gevoel als vorig jaar in kamp-Van Aert

Toch zal het gevoel dat overblijft heel anders zijn in het kamp-Van Aert, omdat Wout nog met een veel meer uitgesproken prestatie kan terugkijken en zich helemaal niets kan verwijten. Het was ook heel mooi om te zien hoe Wout onmiddellijk opfleurde toen hij kort na de aankomst zoontjes Georges in de ogen keek: "Hey, kameraad!"

Zo spreekt Wout zijn oudste zoon wel vaker aan. De twee gaven elkaar al snel een innige knuffel. Maar niet voor Georges ook zelf iets gezegd had: "Papa, goed gereden". Slechts drie woordjes waren dus nodig om Van Aert zijn ontgoocheling te doen vergeten. Het maakte natuurlijk ook wel uit wie die woorden dan tot hem richtte.

Georges Van Aert heeft koersmicrobe te pakken

Georges ontpopt zich al snel tot koerskenner. Het is ook geen geheim dat hij de koersmicrobe al helemaal te pakken heeft, voorlopig veel meer dan zijn jongere broer Jerome. Na In Flanders Classics zei Wout van Aert nog dat ook Georges ontgoocheld was.