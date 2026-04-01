Twijfels voor Milaan-Sanremo: Lotte Kopecky openhartig over moeilijkheden

Met winst in Milaan-Sanremo is er een enorme druk van de schouders van Lotte Kopecky gevallen. Dat geeft haar ook rust voor de komende weken voor de klassiekers.

In Omloop Nieuwsblad en de Strade Bianche deed Lotte Kopecky niet meer voor de overwinning, in Nokere Koerse tankt ze een eerste keer vertrouwen. Maar haar zege in Milaan-Sanremo deed ontzettend veel deugd.

Kopecky greep gouden kans in Milaan-Sanremo

"Dat moment besef je: dit is een gouden kans die je moét grijpen", zegt ze bij Vive le Vélo, Leve de Ronde. "Ik moest mijn hoofd koel houden en de juiste beslissingen maken. Dat heb ik wel gedaan."

"Op het moment dat ik aanging, wist ik dat de anderen goede benen moesten hebben. Ik stond zeker op scherp. Er was veel lawaai aan de kant van de weg, maar ik hoorde helemaal niets. Ik zat zo in mijn eigen focus. De rest, zelfs alles wat in mijn oortje kwam, verdween."

Druk van schouders gevallen van Kopecky

Bij Kopecky is er een enorme druk van haar schouders gevallen door haar zege in Milaan-Sanremo. "Ik wist dat ik aan mijn seizoen begon met een goede conditie, maar dan lukte het niet in de Omloop en de Strade. Dan beginnen mensen rondom je te twijfelen."

"Ergens heeft dat wel impact. Je begint jezelf ook vragen te stellen. Het feit dat ik Milaan-Sanremo op zak heb, geeft me de komende weken wel rust in het hoofd." Wint zo Kopecky zondag haar vierde Ronde van Vlaanderen?