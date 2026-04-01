Vermeersch in de fout in de E3 Saxo Classic? Benoot velt oordeel over zijn goede vriend

Zowel in Omloop Nieuwsblad als in de E3 Saxo Classic werd Florian Vermeersch dit voorjaar derde. In Harelbeke kwam hij heel dichtbij, maar Tiesj Benoot vindt niet dat Vermeersch fouten heeft gemaakt.

In Omloop Nieuwsblad verloor Florian Vermeersch de sprint voor de tweede plaats van Tim van Dijke. In de E3 Saxo Classic had Vermeersch kunnen winnen, maar werd het laatste gaatje met Mathieu van der Poel niet dichtgereden.

Vermeersch wint moeilijk een koers

Vermeersch moest opnieuw genoegen nemen met de derde plaats. "Hij heeft momenteel zeker de benen om een koers te winnen, maar hij is een type renner, net als ik, waar het allemaal perfect samen moet komen", zegt Tiesj Benoot bij Live Slow Ride Fast.

Benoot vindt ook dat Vermeersch veel progressie heeft gemaakt. "Florian had vorig jaar al een stap gezet, maar hij is dit jaar nog beter. In de Omloop heeft hij vertrouwen getankt en dat heeft hij meegenomen."

Ging Vermeersch in de fout in E3 Saxo Classic?

In de E3 Saxo Classic viel het net niet in de juiste plooi voor Vermeersch. Hij weigerde om de laatste inspanning te doen om Van der Poel helemaal terug te pakken, maar Benoot vindt niet dat Vermeersch een fout maakte.

"Hij heeft het goede gedaan. Als hij de koers wilde winnen moest hij daar om een overname vragen. Hij heeft gegokt en verloren, maar ik vind het knap dat hij dat gedaan heeft", besloot Benoot nog.