"Waanzin": Van Avermaet kijkt met grote ogen naar wat Van der Poel doet

Mathieu van der Poel pakte in de E3 Saxo Classic uit met een lange solo op weg naar de zege. De Nederlander verbrak er ook zijn wattagerecord over 90 minuten, tot grote verbazing van Greg Van Avermaet.

Van der Poel trapte wattagerecord in de E3

Bijzonder diep moest Mathieu van der Poel gaan om zijn derde zege op rij te pakken in de E3 Saxo Classic. Vier achtervolgers reden bijna een minuut op hem dicht en konden hem in de slotkilometer bijna aanraken.

Van der Poel zorgde even voor twijfel bij de vier, lanceerde zich opnieuw en pakte toch nog de zege. Daarvoor moest hij dus bijzonder diep gaan, bleek achteraf uit de gegevens die Van der Poel deelde.

Van Avermaet onder de indruk van Van der Poel

Over 90 minuten trapte Van der Poel een gemiddeld wattage van 446 watt. "Ik heb dat cijfer even tot mij moeten nemen", zegt Greg Van Avermaet bij HLN Wielerpodcast. "Als je dat over 90 minuten kunt halen, is dat waanzin."

"Dat zijn wattages die wij zagen voor twintig minuten. Toen was je daarmee wereldtop. Van der Poel doet dat over 90 minuten. Dat is heel indrukwekkend." Al vraagt Van Avermaet zich wel af waarom Van der Poel het deelde.

Van der Poel deelt al jaren zijn gegevens niet meer op Strava, maar nu pakte hij er toch mee uit. "Al is het natuurlijk wel heel indrukwekkend om eens aan de toog mee te stoefen", lacht Van Avermaet nog.