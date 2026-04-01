Wie wint de Ronde van Vlaanderen? José De Cauwer verklapt zijn topfavoriet

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wint Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen? José De Cauwer heeft er alvast een goed gevoel bij dat Van Aert zondag kan winnen.

Zondag staat Wout van Aert voor de zevende keer in zijn carrière aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In 2020 werd Van Aert tweede, in 2023 en 2025 viel Van Aert als vierde net naast het podium. 

Van Aert naast Van der Poel en Pogacar

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zullen opnieuw de twee topfavorieten zijn, maar José De Cauwer ziet Van Aert dit jaar zeker weer meespelen tot het einde voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. 

"Sinds Milaan-Sanremo, waar hij mooi derde werd, mag hij weer bij Van der Poel en Pogacar gezet worden. Maar afgelopen zondag heeft hij wel bevestigd tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem", zegt De Cauwer bij De Afspraak. 

De Cauwer voorspelt Van Aert als winnaar

"We zullen een fantastische Pogacar, een betere Van der Poel en een heel goede Van Aert zien. We gaan een zeer mooie koers krijgen", voorspelt De Cauwer dan ook. Maar wie zal zondag triomferen in Oudenaarde? 


"Ik zal heel Vlaanderen een plezier doen: Wout van Aert", stelt De Cauwer. Zondag rond 16u kennen we de winnaar van de 110de editie van de Ronde van Vlaanderen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer

Meer nieuws

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
20:30
19:45
19:30
19:00
18:35
18:05
18:25
18:00
17:01
16:44
16:00
15:00
14:00
13:30
13:00
12:30
12:00
11:20
10:45
11:00
10:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Peter Sagan Mads Pedersen Jasper Stuyven Patrick Lefevere Demi Vollering Jan Bakelants Alejandro Valverde Belmonte Marianne Vos Filippo Pozzato Roxane Knetemann Johan Bruyneel Dylan Van Baarle Dirk De Wolf Sep Vanmarcke Justine Ghekiere Tim Van Dijke

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved