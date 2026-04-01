Wie wint de Ronde van Vlaanderen? José De Cauwer verklapt zijn topfavoriet

Wint Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen? José De Cauwer heeft er alvast een goed gevoel bij dat Van Aert zondag kan winnen.

Zondag staat Wout van Aert voor de zevende keer in zijn carrière aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In 2020 werd Van Aert tweede, in 2023 en 2025 viel Van Aert als vierde net naast het podium.

Van Aert naast Van der Poel en Pogacar

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zullen opnieuw de twee topfavorieten zijn, maar José De Cauwer ziet Van Aert dit jaar zeker weer meespelen tot het einde voor de zege in de Ronde van Vlaanderen.

"Sinds Milaan-Sanremo, waar hij mooi derde werd, mag hij weer bij Van der Poel en Pogacar gezet worden. Maar afgelopen zondag heeft hij wel bevestigd tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem", zegt De Cauwer bij De Afspraak.

De Cauwer voorspelt Van Aert als winnaar

"We zullen een fantastische Pogacar, een betere Van der Poel en een heel goede Van Aert zien. We gaan een zeer mooie koers krijgen", voorspelt De Cauwer dan ook. Maar wie zal zondag triomferen in Oudenaarde?



"Ik zal heel Vlaanderen een plezier doen: Wout van Aert", stelt De Cauwer. Zondag rond 16u kennen we de winnaar van de 110de editie van de Ronde van Vlaanderen.