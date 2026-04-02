🎥 Hilarisch! Komiek zet vlekkeloze imitaties neer van onder meer Van Aert, Van der Poel en Viktor Verhulst

De spanning stijgt in de week voor de Ronde van Vlaanderen. Stemmenimitator Glenn Dekeyser warmt het wielerpubliek alvast op met een hilarisch filmpje.

Vlaanderen en bij uitbreiding heel koersminnend België maken zich op voor de strijd op de Vlaamse kasseien. Met ook Remco Evenepoel aan de start wordt het een extra interessante editie.

Is het Glenn Dekeyser of Mathieu van der Poel?

Aan vooruitblikken geen gebrek, maar de creatiefste manier om Vlaanderen voor te bereiden op de Ronde komt ongetwijfeld van stemmenimitator Glenn Dekeyser.

In een filmpje op Instagram imiteert Dekeyser allerlei figuren uit de Vlaamse media en de koerswereld. Uit het wielrennen komen onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Greg van Avermaet aan bod.

Maar ook Viktor Verhulst, Bart Appeltans, Gunther Lamoot, Philippe Geubels en Jonas Geirnaert worden vlekkeloos geïmiteerd door Dekeyser. Wij barstten alvast spontaan in lachen uit.

Kunt u de echte versie en Dekeyser uit elkaar houden? Bekijk het filmpje hieronder en doe de test.



Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar›