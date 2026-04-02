Duidelijke rangorde: Bakelants zet Evenepoel op zijn plaats voor de Ronde

Kan Remco Evenepoel meteen meedoen voor winst in de Ronde van Vlaanderen bij zijn debuut? Jan Bakelants denkt alvast van niet.

Evenepoel favoriet voor de Ronde van Vlaanderen?

De Ronde van Vlaanderen wordt zondag de eerste Vlaamse topklassieker in de profcarrière van Remco Evenepoel. Hij kent de wegen wel, maar in koers is dat vaak toch nog een ander verhaal door de hectiek.

Voor Jan Bakelants start Remco Evenepoel dan ook niet als favoriet voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. "Ik zou hem naast Wout van Aert zetten, maar zeker niet naast Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Absoluut niet", zegt hij bij HLN.

Dat Evenepoel een ongelooflijke renner is, die zijn rol zal spelen, dat kan Bakelants niet ontkennen. Maar hij stelt zich wel de vraag of Evenepoel op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont mee zal kunnen met Pogacar en Van der Poel.

Kan Evenepoel zijn tactiek toepassen in de Ronde?

"Dat is voor mij te kort door de bocht", stelt Bakelants dan ook. Bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, als de koers openbreekt, zal Evenepoel wellicht nog mee zijn. Maar zijn gebrek aan ervaring kan hem wel parten spelen.

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

Evenepoel heeft vaak klassiekers gewonnen door op tussenstukken op kousenvoeten weg te rijden, maar die zijn er in de Ronde van Vlaanderen weinig. "Het moet nog altijd op de hellingen gebeuren", besluit Bakelants nog.