Evenepoel en zijn ploeg stevig aangepakt: "Onbegrijpelijk, slaat nergens op"

Maandenlang werd een deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen ontkend, terwijl de beslissing al die tijd al genomen was. Thijs Zonneveld is dan ook kritisch voor de communicatie van Evenepoel en zijn ploeg.

Evenepoel zweeg lang over deelname aan de Ronde

In zijn YouTube-video die Remco Evenepoel op 1 april online zette blijkt dat er eind december al was beslist dat hij zijn debuut zou maken in de Ronde van Vlaanderen. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe hebben ze altijd ontkend.

Analist Thijs Zonneveld is dan ook behoorlijk streng over de communicatie van de Duitse ploeg en Evenepoel. "Onbegrijpelijk hoe ze dit hebben aangepakt", zegt hij in zijn podcast In De Waaier.

Geloofwaardigheid Evenepoel en Red Bull aangetast?

"Hij heeft gewoon keihard 'nee' gezegd. Zeg dan gewoon dat je geen commentaar hebt. Ik vind het wel wat als je continu liegt tegen journalisten." Volgens Zonneveld is de geloofwaardigheid van de ploeg en Evenepoel nu ook aangetast.

"Dit slaat toch nergens op? Ook niet voor de toekomst. Nu kun je alles wat ze doen in twijfel trekken. Het is nu een groot rookgordijn. Voor de geloofwaardigheid van de ploeg, maar ook als renner vind ik dit heel dom om te doen."



Dat er zo lang gezwegen werd om de druk af te houden, is volgens Zonneveld geen argument. "Wat is er nu anders? Nu is hij alsnog favoriet met veel druk. Er werd sowieso al de hele tijd over hem geschreven. Ik zie het verschil niet als hij het eerder had gezegd."