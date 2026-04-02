Evenepoel meteen kandidaat-winnaar? Boonen ziet één groot voordeel voor de Ronde

Remco Evenepoel komt zondag dan toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Een uitstekende keuze vindt Tom Boonen dat, die Evenepoel meteen bij de favorieten zet.

Boonen vindt het goede keuze van Evenepoel

Sinds zijn verkenning eind december werd er al gespeculeerd over een deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen en uitgerekend op 1 april bevestigde Evenepoel dat hij dit jaar aan de start staat.

"Ik vind het heel verstandig dat hij meedoet", zegt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. "Remco heeft er een groot geheim van gemaakt dat hij zou starten. Maar hij heeft er nooit een groot geheim van gemaakt dat hij die wedstrijd wel zag zitten."

Evenepoel voor Boonen meteen potiëntiele winnaar

Boonen vindt het dan ook fantastisch dat Evenepoel er zondag bij zal zijn. "Ik denk zeker dat hij een podiumkandidaat is, een kandidaat-smaakmaker en (zelfs) een kandidaat-winnaar", voorspelt Boonen ook meteen.

Al waarschuwt Boonen ook meteen dat een eerste Ronde van Vlaanderen wel hectisch is, al denkt hij niet dat het een probleem wordt voor Evenepoel. "Remco zal zondag misschien wel de sterkste ploeg hebben."

"Van Dijke, Vermeersch en co. zijn allemaal fantastische renners, maar niet van het niveau van die Grote Twee à Drie in de klassiekers. Met Evenepoel heeft de ploeg nu een renner die ze zondag naast die Grote Drie kan plaatsen. De renners zullen het gevoel hebben dat ze voor iets kunnen rijden."