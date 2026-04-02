Is Van Aert bestolen? Ganna kreeg na zege in Dwars door Vlaanderen een boete

Filippo Ganna heeft na Dwars door Vlaanderen nog een boete gekregen. De Italiaan keerde na pech terug met iets te veel hulp van de volgwagen.

Twee fietswissel Ganna in Dwars door Vlaanderen

Het zat Filippo Ganna niet mee op het vlak van materiaalpech in Dwars door Vlaanderen. De Italiaan moest wisselen van fiets door een wielbreuk en keerde ook relatief snel terug in het peloton. Kort daarna had hij opnieuw pech.

Het stuur van Ganna was gebroken aan de voet van de Eikenberg, net wanneer Van Aert versnelde. Ganna moest opnieuw wisselen van fiets en nog eens terugkeren naar het peloton. En dat deed hij ook.

Het vervolg is bekend. Ganna sprong op zo'n drie kilometer van de streep weg uit het peloton met Vermeersch. De Italiaan kwam steeds dichter op Van Aert en pas op 100 meter van de streep ging hij erop en erover.

Ganna kreeg boete voor plakbidon

Na Dwars door Vlaanderen kreeg Ganna van de jury echter wel nog een boete. Toen hij de eerste keer terugkeerde naar het peloton, kreeg Ganna een plakbidon en dus te veel hulp van de volgwagen.



Ganna moet 200 Zwitserse frank betalen, zijn ploegleider Ian Stannard 500 Zwitserse frank. De jury besliste wel om Ganna niet te declasseren of diskwalificeren, hij mag zijn zege in Dwars door Vlaanderen dus houden.