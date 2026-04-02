Jarno Widar slikt nieuwe opdoffer in eerste jaar bij de profs

Pech blijft Jarno Widar achtervolgen. Onze jonge landgenoot moet (opnieuw) enkele koersen laten schieten na een val op training.

Jarno Widar beleefde nog geen memorabel eerste jaar bij de profs. Het 20-jarige Belgische wielertalent haalde in de Faun-Ardèche Classic de finish niet en startte een dag later niet in Faun Drome Classic. Hij bleek ziek te zijn geworden.

Lotto-Intermarché meldt nu dat Widar ook de Gran Premio Miguel Indurain en de Ronde van het Baskenland aan zich voorbij moet laten gaan. Hij is ten val gekomen op training en liep daarbij een lichte knieblessure op, meldt het team op X.

Geen risico's nemen

"Uit voorzorg heeft het team besloten om hem terug te trekken uit deze wedstrijden om risico's te vermijden en om prioriteit te geven aan zijn herstel voor de komende wedstrijden op zijn kalender", klinkt het nog.

Widar is een van de grootste talenten van ons land. Dat bewees hij al in onder meer de Giro d'Italia Next Gen en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Dit jaar was Widar al goed voor een vierde plaats in de Figueira Champions Classic. Hij werd ook vierde in het jongerenklassement van de Ronde van de Algarve.



