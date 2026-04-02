Lefevere reageert geprikkeld op debuut Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Net nu Remco Evenepoel niet meer bij Soudal Quick-Step rijdt, komt hij een eerste keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Patrick Lefevere begrijpt het niet zo goed.

Soudal Quick-Step keert dit seizoen wat meer terug naar de klassiekers, maar een echte afwerker lijkt er nog niet te zijn. Al heeft The Wolfpack die de voorbije zeven seizoenen misschien wel gehad met Remco Evenepoel.

Lefevere over debuut Evenepoel in de Ronde

In het eerste jaar dat hij niet meer bij Soudal Quick-Step rijdt, staat Remco Evenepoel voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. "Ik zei hem al die jaren dat hij de Ronde moest rijden, maar hij wilde dat toen niet", zegt ex-CEO Patrick Lefevere bij HLN.

"Nu heeft hij misschien mensen die meer impact op hem hebben." Lefevere heeft er het raden naar waarom Evenepoel nu plots het geweer van schouder heeft veranderd en wie hem overtuigd heeft om de Ronde te rijden.

Dat Evenepoel zondag aan de start staat van de Ronde, vindt Lefevere wel gewoon een goede zaak. Lefevere had liever gezien dat Evenepoel zijn debuut had gemaakt bij Soudal Quick-Step, maar wakker zal hij er niet van liggen.

Vermeersch wordt belangrijk voor Evenepoel

Lees ook... "Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel›

Lefevere ziet Evenepoel niet onderdoen voor Van der Poel, Pogacar of Van Aert, maar of hij kan winnen is een ander verhaal. Ervaring speelt volgens Lefevere ook geen rol als je goed genoeg bent. En met Vermeersch heeft Evenepoel ook een uitstekende ploegmaat.