Lotto-Intermarché deelt update over Berckmoes, reden voor offday De Lie ook bekend

Lotto-Intermarché trekt met heel wat twijfels naar de Ronde van Vlaanderen. Jenno Berckmoes kwam ten val in Dwars door Vlaanderen en gaf op, Arnaud De Lie had een slechte dag en gaf er ook de brui aan.

Met Vito Braet op de negende plaats had Lotto-Intermarché toch nog een renner in de top tien in Dwars door Vlaanderen, Cedric Beullens werd 23ste. Het waren de enige twee renners van Lotto-Intermarché die Dwars door Vlaanderen hebben uitgereden.

Berckmoes loopt kneuzing aan elleboog op

Vijf renners, Roel van Sintmaartensdijk, Sébastien Grignard, Huub Artz, Jenno Berckmoes en Arnaud De Lie, haalden de finish in Waregem niet. Vooral over Berckmoes en De Lie zijn er wel wat zorgen voor zondag.

Berckmoes kwam al vroeg ten val in Dwars door Vlaanderen en moest opgeven. Lotto-Intermarché liet op zijn sociale media weten dat Berckmoes geen breuken heeft opgelopen, maar wel een kneuzing aan zijn rechterelleboog.

De Lie ziek in Dwars door Vlaanderen

Ook over Arnaud De Lie zijn er wel wat zorgen. In Wevelgem sprintte hij naar een vierde plaats, maar in Dwars door Vlaanderen moest De Lie al snel lossen uit het peloton. Op 88 kilometer van de streep gaf hij op.



Volgens HLN was De Lie ziek aan Dwars door Vlaanderen begonnen en is dat de reden voor zijn offday. Of De Lie en Berckmoes zondag aan de start komen van de Ronde van Vlaanderen, is nog niet duidelijk.