Maakte Van Aert een fout? Ploeg van concurrent kritisch over zijn tactiek

Maakte Wout van Aert een fout in Dwars door Vlaanderen door Romain Grégoire er te snel af te rijden? Bij Groupama-FDJ United vinden ze alvast van wel.

Van Aert imponeerde op de Eikenberg

Op 40 kilometer van de streep pakte Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen uit met een stevige versnelling op de Eikenberg. Gianni Vermeersch probeerde te volgen, maar kon het tempo van Van Aert niet volgen.

Van Aert kwam bij twee vluchters, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) en Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), en nam hen ook mee. Tot de laatste beklimming van Nokereberg, op 22 kilometer van de streep.

Had Van Aert Grégoire langer moeten meenemen?

Grégoire kon het stevige tempo van Van Aert bergop niet volgen en moest lossen, Van Aert en Larsen gingen alleen door. Bij Groupama-FDJ United stellen ze zich de vraag of Van Aert daar de juiste keuze maakte.

"Ik begreep niet echt waarom Van Aert op dat moment besloot het tempo op te voeren", zegt ploegleider Frédéric Guesdon in de nabeschouwing van de ploeg. "Hij had er waarschijnlijk beter aan gedaan om zijn twee kompanen nog langer mee te nemen."

Van Aert liet Larsen op zo'n 10 km van de streep achter, zijn solo strandde op 100 meter van de streep. Had Grégoire ervoor kunnen zorgen dat Van Aert wel had gewonnen?



