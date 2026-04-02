Niermann deelt prikje uit aan Evenepoel, maar ziet ook voordeel voor Van Aert in de Ronde

Voor Visma-Lease a Bike kan de deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen goed uitkomen. Onder meer voor hun kopman Wout van Aert.

Reed Evenepoel bewust minder goed in Catalonië?

Vorige week reed Remco Evenepoel nog tegen Jonas Vingegaard in de Ronde van Catalonië, waar hij vijfde werd. Voor Grischa Niermann, Head of Racing van Visma-Lease a Bike, wordt er nu ook het een en het ander duidelijk.

"Mijn eerste gedachte was dat ik weet waarom hij het rustig aan deed in Catalonië...", lacht Nierman bij Domestique. "Nee, mijn eerste gedachte was dat ik Jonas (Vingegaard) zou bellen dat hij nu naar hier komt", grapte Niermann nog.

Deelname Evenepoel voordeel voor Van Aert?

Voor Visma-Lease a Bike kan de deelname van Evenepoel echter wel een voordeel zijn. "Het is voor ons goed als er nog zo'n sterke renner meedoet. Ook al is het voor hem allemaal nieuw en is deze koers anders dan andere koersen."

"Als hij de hectiek zal aankunnen, zal hij zeker in de finale zitten", stelt Niermann. "Evenepoel is een nieuwe factor die een rol kan spelen, dus ik wel dat het een goede zaak is", zegt hij over de deelname van Evenepoel.

Van Aert zal het zo niet alleen moeten opnemen tegen Pogacar en Van der Poel én de Belgische druk zal niet alleen op zijn schouders liggen. De deelname van Evenepoel zou dus een voordeel voor Van Aert kunnen zijn.