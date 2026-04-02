Slecht nieuws uit Spanje: profrenner op intensieve zorgen na zwaar ongeval op training

Er kwam eerder vandaag slecht nieuws vanuit de Spaanse wielerwereld. Team Caja Rural-RGA-renner Jaume Guardeño raakte dinsdag betrokken bij een ongeluk met een voertuig en werd afgevoerd naar de spoedafdeling van een lokaal ziekenhuis.

Het is Team Caja Rural-RGA dat het verontrustende nieuws zelf deelt op X. "Onze ploegmaat Jaume Guardeño is afgelopen dinsdag tijdens een training ten val gekomen, na zijn recente deelname aan de Ronde van Catalonië", schrijft het team.

Guardeño raakte een steen

"Hij raakte daarbij betrokken bij een aanrijding met een voertuig en liep ernstige verwondingen op", gaat het communiqué verder.

"Als gevolg van het ongeval werd de wielrenner uit Alicante, die in Caldes de Montbui woont, met spoed per helikopter overgebracht naar het Hospital Taulí in Sabadell. Daar ligt hij met ernstige verwondingen op de intensive care. Zijn toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden."

"Namens Caja Rural-Seguros RGA willen we Jaume en zijn familie onze volledige steun en kracht betuigen in deze moeilijke tijden. We wensen hem een spoedig en volledig herstel toe. We zullen meer informatie geven als er meer nieuws is over zijn toestand. Força Jaume!"

De Spaanse krant AS schrijft dat Guardeño in een lichte afdaling een steen raakte en zo de controle over zijn fiets verloor. Hij botste op een auto en raakte zwaargewond aan het hoofd. Guardeño wordt gezien als een talent in Spanje en eindigde vorig jaar knap 14de in de Vuelta. Dit jaar werd hij 29ste in de Ronde van Catalonië.



