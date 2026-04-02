Van Aert vindt Van der Poel grotere kampioen: Boonen dient hem van antwoord

Mathieu van der Poel kan zondag alleen recordhouder worden in de Ronde van Vlaanderen, nu deelt hij het record onder meer met Tom Boonen. Voor Wout van Aert is de Nederlander echter nu al een betere klassieke renner.

Van Aert kiest Van der Poel boven Boonen

Is Tom Boonen een grotere kampioen dan Mathieu van der Poel? Die vraag kreeg Wout van Aert voorgelegd in Wielerclub Wattage door Jan Bakelants. Het antwoord van Van Aert was duidelijk.

"Sorry, Tom, maar voor mij steekt Mathieu erbovenuit", zei Van Aert. Boonen reageerde ook zelf met een kwinkslag. "Wout heeft natuurlijk meer afgezien achter Mathieu dan achter mij."

Boonen dient Van Aert van antwoord

Van Aert en Boonen hebben echter wel nog samen gekoerst en ook enkele trainingen afgewerkt. Al was Van Aert toen nog piepjong en nog voltijds crosser in de winter, op de weg moest hij nog groeien.

"In de Heistse Pijl, bijvoorbeeld, is Wout twee keer komen meerijden (in 2013 en 2014). Ik heb twee keer gewonnen. Voila", besloot Boonen nog. Zondag kan hij wel recordhouder af zijn in de Ronde van Vlaanderen.

Het record van drie zeges in de Ronde wordt nu gedeeld onder zeven renners, Van der Poel kan een vierde keer winnen. Dat kan hij volgende week ook in Parijs-Roubaix, waarmee hij naast recordhouders Boonen en De Vlaeminck kan komen.